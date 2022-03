Arvydo Novikovo komandos draugas Turkijoje paaiškino, kodėl nesutiko apsivilkti marškinėlių „karui – ne“

Visam pasauliui protestuojant prieš Rusijos invaziją ir jų pradėtus brutalius karo veiksmus Ukrainoje palaikymą ukrainiečiams norėta išreikšti ir sekmadienio Turkijos lygos mače.

Prieš rungtynes „ Erzurumspor“ vienuolikė išsirikiavo aikštėje vilkėdama marškinėlius su užrašu „karui – ne“ dviem kalbomis: turkų ir anglų.

Tačiau Aykutas Demiras marškinėlių užsivilkti nesutiko.

„Tūkstančiai žmonių kasdien miršta Viduriniuose Rytuose. Aš lygiai taip pat liūdžiu. Man gaila tų nekaltų žmonių. Tačiau tie, kurie ignoravo tai, kas vyksta Viduriniuose Rytuose, dabar yra susivieniję dėl to, kas vyksta Europoje. Nenoriu vilktis šių marškinėlių, nes jie ne apie Viduriniuosius Rytus“, – savo sprendimą paaiškino A.Demiras.

„Erzurumspor“ klubas pralaimėjo minėtas rungtyne „Ankaragucu“ ekipai rezultatu 0:1.

Aykut Demir is aligned with the Naqshbandi spiritual order of Sunni Islam Sufism, he refused to wear a No War T-shirt, but when he left Trabzonspor, he asked for compensation with exchange rate difference and interest... pic.twitter.com/jJML7Fc3d1