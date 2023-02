Artėjančio jubiliejaus proga Jordanas paaukojo rekordinę sumą vaikų labdaros fondui

Prieš savo 60-ies metų jubiliejų, kuris bus vasario 17-ąją legendinis krepšininkas nusprendė paaukoti rekordinę sumą fondui. Per 43 fondo gyvavimo metus, tai buvo didžiausia gauta suma.

M. Jordanas šią organizaciją remia jau daugiau nei 34 metus.

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur