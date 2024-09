Apmaudo neslėpęs Vytautas Buzas: „Ši komanda jau iškentėjo daug visokių dalykų“

Po rungtynių ekipos vyriausiasis treneris Vytautas Buzas apgailestavo, kad prastas mačo startas kainavo tiek daug.

„Labai gaila dėl šito pralaimėjimo, nes buvo momentų, kai jautėme, kad esame rungtynėse ir užsikabinome už jų. Manau, kad labai didelė problema buvo rungtynių pradžia, pradėjome vangūs, atrodėme be energijos, nors aiškinomės, kaip norime žaisti, ką norime daryti, bet nepavyko išpildyti. Apie atrankos turnyrą – skaudu, kai pralaimi tokias rungtynes, kuriose buvai grįžęs, užsikabinęs ir turėjai momentų, kai galėjai persverti rezultatą į savo pusę“, – po mačo teigė strategas.

Specialistas taip pat apžvelgė iki turnyro įvykusį pasiruošimą, neslėpdamas, kad jame buvo sunkumų.

„Reikia suprasti tai, kad šita komanda per visą pasirengimą sezonui jau iškentėjo daug visokių dalykų... Mes turime tų duobių, taip, mes vis dar ieškome to savo veido, tiesiog norisi to pastovumo, paprastų dalykų, kamuolio dalijimosi. Pirmą kėlinį baigėme be rezultatyvių perdavimų. Tai nėra krepšinis, kurį mes norime žaisti. Yra daug geros medžiagos tobulėti, tik gaila, kad ji kainavo europinį turnyrą“, – tikino V.Buzas.

Jis jau pažvelgė ir į laukiantį Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) sezono startą, kuriame teks susitikti su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“.

„Visų pirma – atsistatyti, nes turėjome kelionę, žaidėme kas antrą dieną dvejas rungtynes, palikome daug jėgų. Atsistatyti, grįžti ir ruoštis varžovui. Laukia tikrai intensyvus varžovas, kuris mums norės duoti gerą kovą“, – tikino V.Buzas. Kėdainių ir Utenos klubai susigrums trečiadienį (rugsėjo 25-ąją), 18.30 val.

Tuo tarpu Eimanto Bendžiaus atstovaujamas Sasario klubas dėl vietos FIBA Čempionų lygoje grumsis sekmadienį.

Italų varžovais finale bus taip pat lietuvišką akcentą turintis klubas – Bonos „Telekom Baskets“ su 19-mečiu Danu Kazakevičiumi.