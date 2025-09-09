Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Apie teisėjus nekalbėjęs Sargiūnas: „Nežmoniška pažaisti tokioje scenoje“

2025-09-09 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 23:36

Lietuvos rinktinės žygis Europos čempionate baigėsi ketvirtfinalyje, kuriame teko 87:76 pripažinti graikų pranašumą.

I.Sargiūnas vertina įgautą patirtį (BNS nuotr.)
84

Lietuvos rinktinės žygis Europos čempionate baigėsi ketvirtfinalyje, kuriame teko 87:76 pripažinti graikų pranašumą.

1

4 taškus graikams pelnęs Ignas Sargiūnas pripažino, kad gynybą reikėjo rodyti geresnę, tačiau visą čempionato patirtį jis vertina kaip labai naudingą sau.

„Dabar sunku kažką sakyti, apsiginti reikėjo geriau, puolime irgi įklimpome“, – apmaudo neslėpė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

– Kaip vertinate gynybos planą prieš Giannį Antetokounmpo? Tokio neefektyviaus mačo jis neturėjo nei šiame, nei praeitame čempionate.

– Gal gynėmės geriau nei kitos komandos, bet gerai gintis prieš jį labai sunku. Jis vis tiek pasidaro savo. Kažkiek pristabdyti bandėme, rizikavome ant kampų, tritaškių, gal kažkas suveikė, bet pilnai jo nesustabdysi.

Turite nuomonę apie švilpukus?

– Ne.

– Ar ne per daug šiandien pasidavėte emocijoms?

– Tos emocijos susidėjo: tokios svarbos rungtynės, imi emociškai reaguoti į bet kokius pašalinius trikdžius. Bet apie švilpukus nieko negaliu pasakyti.

– Įvertinus aplinkybes, su kuriomis susidūrė rinktinė, galima įvertinti rezultatą?

– Smagu, kad kovojome iki galo, tai svarbiausia. Ir už Roką po jo netekties, ir iki to, net kai buvo sunkesnių rungtynių prieš suomius, latvius – išsikapstėme. Gaila, kad nepavyko šiandien, būtų labai smagu.

– Jums pačiam tai pirmas Europos čempionatas. Kokią patirtį išsivešite?

– Didelę, neįkainojamą. Nebūčiau net pagalvojęs, kad taip gali nutikti. Nežmoniška pažaisti tokioje scenoje, prieš tokius žaidėjus, būryje tokių žaidėjų – komandos draugų.

– Įžaidėjo pozicijoje keitėtės su Arnu Velička. Kaip pavyko tai?

– Bandžiau kažkiek užpildyti tą vietą, nebuvau net ruošęsis tam, bet taip susiklostė. Rokas, Margiris gavo traumas, kartais būna momentas, kai reikia. Bandžiau kiek įmanoma.

– Vienintelės komandos, įveikusios Lietuvą, buvo Vokietija ir Graikija. Kaip manote, kas laimės čempionatą?

– Vokiečiai atrodo labiausiai dominuojantys, bet, kaip matome, ir dominuojantys krenta. Statau ant jų, nebent išpuls prastos rungtynės ar strategijos išmuš juos iš vėžių.

T.Sedekerskis čempionate žaidė per skausmus (BNS nuotr.)
Su nuskausminamaisiais žaidęs Sedekerskis: „Šiandien labiausiai trūko Jokubaičio“ (2)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (232)
R.Kurtinaitis džiaugėsi komandos solidžiu žaidimu (BNS nuotr.)
Jokubaičiui pergalę paskyręs Kurtinaitis: „Norėčiau užjausti latvius“ (16)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

