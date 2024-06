Antrosios LKL finalo serijos rungtynės: „Rytas“ – „Žalgiris“

Primename, kad pirmosios šios iki trijų pergalių truksiančios serijos rungtynės įvyko trečiadienį Kaune, o jose po pratęsimo vieno taško persvara triumfavo Giedriaus Žibėno auklėtiniai (89:88).

Po pirmojo komandos susitikimo buvo plačiai aptarta saugumo rungtynėse neužtikrinimo problema. Dar po pirmųjų rungtynių Vilniaus ekipos strategas G. Žibėnas atskleidė, jog į jų suolelį Kaune buvo mėtomi įvairaus pobūdžio daiktai ir nebuvo užtikrintas saugumas.

„Ant mūsų suolo buvo metama per daug daiktų visokių, maisto ir panašiai. Aš to nemačiau, bet po rungtynių pamačiau, kiek buvo aplieta mūsų ofiso darbuotojų ir panašiai. Manau, kad tai nepuošia ir to turime išvengti tiek rungtynėse Kaune, tiek rungtynėse Vilniuje“, – po rungtynių Kaune teigė specialistas.

Dėl šių įvykių LKL kartu su „Žalgirio“ ir „Ryto“ komandų vadovais, taip pat „Žalgirio“ ir „Twinsbet“ arenų apsaugos vadovais organizavo susitikimą bei aptarė incidentus, jų aplinkybes ir būsimų finalo rungtynių saugumo gaires bei planus, siekiant prevenciškai užkirsti kelią galimiems incidentams

Tuo tarpu „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri po pirmojo komandų susitikimo turėjo kritikos teisėjams ir pabrėžė, kad viena arbitrų klaida gali visiškai pakeisti rungtynių eigą.

„Galvojau, kad pradžioje blogai žaisime, susikoncentravau į du paskutinius kėlinius. Ten viską gerai darėme, bet padarėme kelis blogus dalykus ir vienas teisėjų sprendimas, kuris visiškai pakeitė eigą“, – teigė strategas.

