Amerikietiškus kalnelius išgyvenusi Lietuvos rinktinė iškovojo pergalę prieš Jordaniją

Dariaus Songailos vadovaujama rinktinė Alytuje 93:75 įveikė Jordanijos krepšininkus. Puikiai rungtynes pradėję lietuviai po pirmojo kėlinio pirmavo 32:12, o po antrojo – 59:36.

Mūsiškių žaidimas buvo laisvas, greitas, paprastas ir paremtas tritaškiais.

Vaizdas aikštėje ėmė keistis po didžiosios pertraukos. Trečiąjį kėlinį Jordanija laimėjo 24:7 ir po trijų kėlinių Lietuva pirmavo 66:60.

Į duobę įkritę lietuviai stengėsi iš jos išlipti, tačiau skirtumas toliau mažėjo – 69:65.

Mato Jogėlos tritaškis ir jo baudų metimai leido vėl atkurti dviženklį pranašumą.

Įpusėjus kėliniui Lietuva pirmavo jau 81:67 ir rungtynių nugalėtojo klausimas buvo išspręstas.

Lietuva: Matas Jogėla 20 (3/8 tritaškiai), Ignas Sargiūnas 18 (4/5 tritaškiai, 5 atk. kam.), Deividas Sirvydis 14 (3/9 tritaškiai), Dovydas Giedraitis 10, Laurynas Beliauskas (2/8 tritaškiai) ir Augustas Marčiulionis (6 atk. kam., 8 rez. perd.) po 9, Einaras Tubutis 7 (11 atk. kam.).

Jordanija: Ahmetas Duverioglu 17 (10 atk. kam., 6 rez. perd.), Zaidas Abbasas 15 (8 atk. kam.), Aminas Hawwasas 13, Fadi Ibrahimi 9 (0/5 tritaškiai).

Pirmadienį Alytuje komandos susitiks dar kartą, o rungtynes nuo 19:30 val. tiesiogiai transliuos naujienų portalas tv3.lt ir TV3 televizija.

Pirmojo etapo Lietuvos rinktinės žaidėjai pretenduoja patekti į pagrindinę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovyklą.

Iš viso Lietuvos rinktinė besiruošdama Pasaulio taurei sužais 10 kontrolinių rungtynių.

