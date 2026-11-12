Alisas NCAA sužaidė rezultatyviausią mačą, dar penki lietuviai pelnė dviženklį taškų skaičių

Stepheno F. Austino universiteto „Lumberjacks“ (3/0) išvykoje 76:71 (35:29, 41:42) įveikė Abilene'o krikščioniškojo universiteto „Wildcats“ (1/2).
Gediminas Alisas pakilęs nuo suolo per 19 minučių surinko 18 taškų (7/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/7 baudų metimų), 4 atkovotus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 4 pražangas.
Lietuviui tai buvo rezultatyviausias mačas per dvejus metus už Atlanto.
Boise'o valstybinio universiteto „Broncos“ (3/0) namie 111:79 (52:42, 59:37) triuškino Oklando universiteto „Golden Grizzlies“ (0/5).
Dovydas Butka per 33 minutes surinko 16 taškų (8/9 dvitaškių, 0/1 baudos metimo), 7 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei pražangą.
Kalifornijos baptistiškojo universiteto „Lancers“ (0/3) namie 62:81 (26:39, 36:42) nusileido Čikagos valstybinio universiteto „Cougars“ (2/2).
Justas Stonkus pakilęs nuo suolo per 33 minutes surinko 15 taškų (2/6 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 pražangas.
Jonas Žilinskas per 11 minučių taškais nepasižymėjo (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio) bei kartą prasižengė.
Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ (2/2) namie 65:77 (30:39, 35:38) nusileido 21-ąjį reitingą lygoje turintiems Pietų Kalifornijos universiteto „Trojans“ (3/0).
Nojus Indrušaitis per 30 minučių surinko 13 taškų (2/5 dvitaškių, 2/9 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 6 atkovotus ir perimtą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus ir 2 pražangas.
Mantas Kočanas per 24 minutes pelnė 5 taškus (2/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį.
Dominykas Daubaris per 7 minutes surinko 3 taškus (1/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 2 pražangas.
Pietų Karolinos universiteto „Gamecocks“ (3/0) namie 77:41 (37:17, 40:24) nepagailėjo Saint Peter'so universiteto „Peacocks“ (0/4).
Aleksas Bieliauskas pasirodė starto penkete ir per 24 minutes surinko 11 taškų (0/2 dvitaškių, 3/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei 4 pražangas.
Dartmuto universiteto „Big Green“ (3/1) išvykoje 85:76 (49:36, 36:40) pranoko Albanio universiteto „Great Danes“ (2/2).
Ernas Valauskas per 12 minučių surinko 5 taškus (1/1 dvitaškio, 1/1 tritaškio), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą ir 4 klaidas.
Portlando valstybinio universiteto „Vikings“ (1/2) išvykoje 71:87 (26:42, 45:45) nusileido Kolorado valstybinio universiteto „Rams“ (3/0).
Gantas Križanauskas pasirodė starto penkete ir per 16 minučių surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 klaidas ir pražangą.
Virdžinijos kariuomenės instituto (VMI) „Keydets“ (2/2) namie 65:51 (32:22, 33:29) įveikė Šiaurės Karolinos centrinio universiteto „Eagles“ (0/3).
Starto penkete pasirodęs Paulius Narvilas per 28 minutes pelnė 10 taškų (3/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/5 baudų metimų), atkovojo 4 kamuolius, kartą suklydo ir 4 sykius prasižengė.
Rokas Žilys per 17 minučių taškų nepelnė (0/2 dvitaškių), atkovojo 2 ir prarado 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei 2 prasižengė.
Vietos ant parketo neatsirado Švedijoje gimusiam Rodrigui Jucevičiui.
Campbello universiteto „Fighting Camels“ (0/3) išvykoje 53:68 (25:25, 28:43) nusileido Rytų Tenesio valstybinio universiteto „Buccaneers“ (1/2).
Emilis Butkus per 13 minučių pasižymėjo pramestu tritaškiu, atkovotu ir perimtu kamuoliu bei 2 pražangomis.
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