NCAA: Murauskas surinko dvigubą dublį, Krivas ir Kublickas pelnė po 16 taškų

M.Deniušas per 24 minutes įmetė 12 taškų (2/4 dvit., 0/1 trit., 8/10 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, kartą suklydo ir 2 sykius pažėidė taisykles.
N.Raupelis per 15 minučių taškų nepelnė, bet po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.
Dominyko Plėtos atstovaujama Ajovos „Cyclones“ (2/1) komanda namie 84:47 (41:18, 43:29) sutriuškino „Southern Jaguars“ (0/4) krepšininkus.
D.Plėta per 19 minučių įmetė 14 taškų (7/8 dvit.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Tito Sargiūno atstovaujama Lipscombo „Bisons“ (2/2) komanda namie 88:75 (40:32, 48:43) įveikė Belmonto „Bruins“ (2/1) krepšininkus.
T.Sargiūnas per 32 minutes pelnė 17 taškų (4/4 dvit., 3/8 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, po kartą suklydo ir prasižengė.
Kajaus Kublicko ir Vince’o Buzelio atstovaujama Pietų Dakotos „Coyotes“ (1/3) komanda namie 76:87 (34:44, 42:43 nusileido Hjustono „Huskies“ (3/0) krepšininkams.
K.Kublickas aikštėje praleido 23 minutes, įmetė 16 taškų (1/4 dvit., 2/3 trit., 8/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį 2 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė.
V.Buzelis per 30 minučių įmetė 11 taškų (5/7 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, 4 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Arizonos „Wildcats“ (2/1), kurioje žaidžia Ugnius Jaruševičius ir Motiejus Krivas, namie 90:59 (46:22, 44:37) sutriuškino Šiaurės Arizonos „Lumberjacks“ (0/3) komandą.
M.Krivas per 26 minutes pelnė 16 taškų (7/8 dvit., 0/1 trit., 2/3 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo ir 2 kartus prasižengė.
u.Jaruševičius per 9 minutes įmetė 2 taškus (1/2 dvit.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, sykį prasižengė.
Pauliaus Murausko atstovaujama Arizonos „Sun Devils“ (3/0) komanda 85:63 (41:32, 44:31) sutriuškino Hofstros „Pride“ (1/2) krepšininkus.
P.Murauskas per 37 minutes įmetė 22 taškus (6/11 dvit., 0/3 trit., 10/13 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 3 metimus, po 2 kartus suklydo ir prasižengė.
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