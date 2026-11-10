NCAA lietuviai: Vokietaitis surinko 26, Lelevičius – 21 tašką

Teksaso universiteto „Longhorns“ (3/0) namie 93:62 (55:27, 38:35) triuškino Gramblingo universiteto „Tigers“ (1/1).
Matas Vokietaitis per 23 minutes suvertė 26 taškus (8/12 dvitaškių, 10/12 baudų metimų), 9 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, bloką bei pražangą.
2️⃣6️⃣ points for the big man 🤘 #HookEm | @MVokietaitis8 https://t.co/vbEwe955OE— Texas Men’s Basketball (@TexasMBB) November 10, 2026
Aukštaūgiui pritrūko dviejų taškų iki pakartoto karjeros NCAA rekordo.
Mantas Laurenčikas ant parketo praleido tik minutę ir niekuo nepasižymėjo.
„Longhorns“ priskiriami prie NCAA favoritų – jie reitinguojami septintoje vietoje.
Clemsono universiteto „Tigers“ (3/0) namie 92:77 (38:40, 54:37) įveikė Šiaurės Dakotos universiteto „Fighting Hawks“ (1/2).
Liutauras Lelevičius per 32 minutes surinko 21 tašką (3/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą ir 2 pražangas.
Trečius metus už Atlanto leidžiantis lietuvis rezultatyvesnis buvo tik kartą – praėjusį sezoną jis sumetė 23 taškus.
Bafalo universiteto „Bulls“ (1/2) namie 107:65 (58:31, 49:34) pervažiavo žemesnio diviziono Pensilvanijos Šuilkilo valstybinio universiteto „Nittany Lions“.
Matas Buteliauskas buvo itin produktyvus – 13 minučių, 14 taškų (4/4 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei 2 pražangos.
Marilando universiteto Baltimorėje (UMBC) „Retrievers“ (1/2) namie sutriuškino žemesnio diviziono McDanielo universiteto „Green Terror“ – 91:61 (51:25, 40:36).
Regimantas Ciūnys per 9 minutes surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką ir pražangą.
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