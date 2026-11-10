Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA lietuviai: Vokietaitis surinko 26, Lelevičius – 21 tašką

2026-11-10 08:50 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 08:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) sezonus tęsia būrelis lietuvių.

M.Vokietaitis buvo arti karjeros rekordo

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) sezonus tęsia būrelis lietuvių.

REKLAMA
0

Teksaso universiteto „Longhorns“ (3/0) namie 93:62 (55:27, 38:35) triuškino Gramblingo universiteto „Tigers“ (1/1).

Matas Vokietaitis per 23 minutes suvertė 26 taškus (8/12 dvitaškių, 10/12 baudų metimų), 9 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, bloką bei pražangą.

Aukštaūgiui pritrūko dviejų taškų iki pakartoto karjeros NCAA rekordo.

Mantas Laurenčikas ant parketo praleido tik minutę ir niekuo nepasižymėjo.

„Longhorns“ priskiriami prie NCAA favoritų – jie reitinguojami septintoje vietoje.

Clemsono universiteto „Tigers“ (3/0) namie 92:77 (38:40, 54:37) įveikė Šiaurės Dakotos universiteto „Fighting Hawks“ (1/2).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liutauras Lelevičius per 32 minutes surinko 21 tašką (3/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą ir 2 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Trečius metus už Atlanto leidžiantis lietuvis rezultatyvesnis buvo tik kartą – praėjusį sezoną jis sumetė 23 taškus.

REKLAMA

Bafalo universiteto „Bulls“ (1/2) namie 107:65 (58:31, 49:34) pervažiavo žemesnio diviziono Pensilvanijos Šuilkilo valstybinio universiteto „Nittany Lions“.

Matas Buteliauskas buvo itin produktyvus – 13 minučių, 14 taškų (4/4 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei 2 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Marilando universiteto Baltimorėje (UMBC) „Retrievers“ (1/2) namie sutriuškino žemesnio diviziono McDanielo universiteto „Green Terror“ – 91:61 (51:25, 40:36).

Regimantas Ciūnys per 9 minutes surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką ir pražangą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų