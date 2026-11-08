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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Buzelis fiksavo karjeros rekordą – 26 taškus, tačiau „South Dakota Coyotes“ pralaimėjo NCAA rungtynėse

2026-11-08 13:51 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 13:51
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Dramatišką pralaimėjimą NCAA rungtynėse patyrė „South Dakota Coyotes“ komanda su dviem lietuviais savoje arenoje 85:87 (41:49, 44:38) nusileido „Cal State Fullerton Titans“ komandai.

Buzelis fiksavo karjeros rekordą – 26 taškus, tačiau „South Dakota Coyotes“ pralaimėjo NCAA rungtynėse

Dramatišką pralaimėjimą NCAA rungtynėse patyrė „South Dakota Coyotes“ komanda su dviem lietuviais savoje arenoje 85:87 (41:49, 44:38) nusileido „Cal State Fullerton Titans“ komandai.

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Vincas Buzelis per 32 žaidimo minutes pelnė 26 taškus (7/9 dvit., 12/15 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau dukart pažeidė taisykles ir suklydo 4 sykius. Jam tai buvo naujas karjeros taškų rekordas.

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Kajus Kublickas per 27 žaidimo minutes įmetė 6 taškus (1/4 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), sugriebė 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, tačiau prarado 3 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

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Pergalę iškovojo „Rhode Island Rams“ ekipa su dviem lietuviais namie 84:66 (36:22, 48:44) nugalėjo „Monmouth Hawks“ klubą.

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Matas Deniušas nugalėtojų gretose per 28 minutes surinko 15 taškų (4/5 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir padarė 2 klaidas.

Nedas Raupelis nugalėtojams per 23 minutes pelnė 11 taškų (4/7 dvit., 3/4 baud.), sugriebė 4 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, bet prasižengė 1 kartą.

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Pralaimėjimą po atkaklios kovos patyrė „UT Martin Skyhawks“ klubas, kuris svečiuose 74:75 (34:36, 40:39) nusileido „IU Indianapolis Jaguars“ komandai.

Arminas Vilkas pralaimėtojų gretose per 18 žaidimo minučių pelnė 7 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Armandas Bancevičius pralaimėtojų gretose per 16 žaidimo minučių surinko 7 taškus (2/4 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau kartą prasižengė.

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Nikas Stuknys pralaimėjusiems per 10 minučių taškų nepelnė (0/1 dvit.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet pažeidė taisykles 1 kartą ir padarė 3 klaidas.

Po atkaklios kovos pergalę iškovojo „Lipscomb Bisons“ krepšininkai, kurie namų arenoje 78:77 (46:35, 32:42) įveikė „SIU Edwardsville Cougars“ klubą.

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Titas Sargiūnas nugalėtojams per 31 žaidimo minutę surinko 12 taškų (3/10 trit., 3/4 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, bet kartą prasižengė bei padarė 2 klaidas.

Triuškinamą pergalę iškovojo „Georgia State Panthers“ klubas, kuris savo arenoje 111:61 (48:32, 63:29) nugalėjo „Andrew Fighting Tigers“ krepšininkus.

Jonas Sirtautas nugalėtojams per 21 žaidimo minutę surinko 9 taškus (4/5 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 1 kartą.

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