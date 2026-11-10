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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nesustabdomi „Warriors“ iškovojo aštuntąją pergalę iš eilės ir surengė puolimo šou

2026-11-10 08:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 08:13
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NBA čempionate įspūdingą pergalių seriją pratęsė San Fransisko „Golden State Warriors“, kuri namuose net 138:87 sutriuškino Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus.

Curry | Organizatorių nuotr.

NBA čempionate įspūdingą pergalių seriją pratęsė San Fransisko „Golden State Warriors“, kuri namuose net 138:87 sutriuškino Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus.

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Tai buvo jau aštuntoji „Warriors“ pergalė iš eilės.

Nugalėtojų gretose po 25 taškus pelnė Stephenas Curry ir Brandinas Podziemskis. Yaxelis Lendeborgas pridėjo 23 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.

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S. Curry aikštėje praleido kiek daugiau nei 20 minučių, pataikė 4 tritaškius ir pratęsė rezultatyvių pasirodymų seriją. Ankstesnėse rungtynėse su Orlando „Magic“ jis buvo pelnęs 41 tašką.

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38-erių gynėjas taip pat pakilo į 16-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų sąraše. S. Curry dabar yra surinkęs 26 803 taškus ir aplenkė DeMarą DeRozaną (26 800).

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„Warriors“ puolimas veikė itin sklandžiai. Šeimininkai atliko net 37 rezultatyvius perdavimus ir trečią kartą iš eilės pasiekė bent 30 perdavimų ribą.

Šį sezoną San Fransisko ekipa laimėjo visas šešerias rungtynes, kuriose atliko bent 30 rezultatyvių perdavimų.

Prie triuškinamos pergalės De'Anthony Meltonas prisidėjo 16 taškų ir 4 tritaškiais, o Charlesas Bassey surinko dvigubą dublį – 12 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.

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„Pelicans“ gretose rezultatyviausias buvo nuo atsarginių suolo pakilęs Derikas Queenas, pelnęs 16 taškų. Dejounte Murray pridėjo 12.

Svečiai nuo pat pradžių sunkiai stabdė varžovus. Po pirmojo kėlinio „Warriors“ pirmavo 35:20, o į ilgąją pertrauką išėjo turėdama net 29 taškų pranašumą (72:43).

Naujojo Orleano komanda vertėsi be Ziono Williamsono ir Trey Murphy III. Pastarajam buvo suteiktas poilsis dėl kelio problemų.

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Tuo metu „Warriors“ dėl kairės rankos nykščio raiščio plyšimo neteko Willo Richardo. Per artimiausią savaitę gynėjas turės apsispręsti, ar jam bus atlikta operacija, ar jis mėgins rungtyniauti su įtvaru.

„Warriors“: Stephenas Curry (4/7 trit., 5 atk. kam.) ir Brandinas Podziemski (5/8 dvit., 5/11 trit., 4 rez. perd.) po 25, Yaxelas Lendeborgas 23 (4/6 dvit., 4/4 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), De'Anthony Meltonas 16 (4/8 trit., 4 atk. kam.), Charlesas Bassey 12 (6/8 dvit., 10 atk. kam.), LJ Cryeris 10 (2/6 trit.), Georgesas Niangas 9, Alas Horfordas 5 (6 rez. perd.), Grahamas Ike (5 atk. kam.) ir Brandonas Williamsas po 4, Gui Santosas 3 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), Draymondas Greenas 2 (6 rez. perd.).

„Pelicans“: Derikas Queenas 16 (4/7 dvit., 4 atk. kam.), Dejounte Murray 12 (3/7 dvit.), Jeremiahas Fearsas 11 (3/7 dvit., 1/5 trit., 8 rez. perd., 6 kld.), Herbertas Jonesas 10 (2/6 dvit., 6 atk. kam.), Saddiq Bey 9 (1/5 trit., 4 rez. perd.), Bryce McGowensas 8 (1/4 trit.), Jordanas Poole 7, Bennedictas Mathurinas 6 (1/7 dvit.), Karlo Matkovičius 4 (6 atk. kam.), Julianas Reese ir AJ Johnsonas po 2.

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