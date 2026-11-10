Spindintis Flaggas surengė 43 taškų pasirodymą ir kartu su Irvingu vedė „Mavs“ į pergalę

Nugalėtojus į priekį vedė įspūdingą pasirodymą surengęs Cooperis Flaggas, pelnęs 43 taškus ir atkovojęs 10 kamuolių. Tai rezultatyviausios amerikiečio rungtynės šį sezoną.
Kyrie Irvingas pridėjo 35 taškus ir pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą. Gynėjas taip pat pataikė 7 tritaškius – daugiausiai šį sezoną.
Abu „Mavericks“ lyderiai ketvirtajame kėlinyje kartu pelnė 26 taškus, įskaitant pirmuosius 13 Dalaso ekipos taškų. Šeimininkai lemiamą ketvirtį laimėjo 35:29 ir panaikino varžovų persvarą.
Likus keturioms sekundėms P.J. Washingtonas galėjo padidinti „Mavericks“ pranašumą, tačiau prametė abi baudas.
Kamuolį atkovojo Obi Toppinas, bet paskutinė Indianos ataka baigėsi nesėkmingai – Calebas Martinas prie šoninės linijos nukreipė Andrew Nembhardo perdavimą.
Svečių gretose rezultatyviausias buvo Pascalis Siakamas, pelnęs 29 taškus. Vis dėlto net 26 iš jų puolėjas surinko pirmoje rungtynių pusėje, kai pataikė 8 metimus iš 9, įskaitant 5 tritaškius iš 6.
Po dviejų kėlinių „Pacers“ pirmavo 66:56, tačiau antroje susitikimo dalyje iniciatyvą perėmė šeimininkai.
Aaronas Nesmithas Indianos ekipai pridėjo 18 taškų ir pataikė 4 tritaškius, iš kurių du – paskutinę rungtynių minutę.
Po 19 mėnesių pertraukos dėl kryžminių kelio raiščių traumos šį sezoną sugrįžęs K. Irvingas pirmą kartą žaidė dvejas rungtynes per dvi dienas.
Sekmadienį prieš Bruklino „Nets“ jis aikštėje praleido 28 minutes, o susitikime su „Pacers“ – sezono rekordą siekiančias 38 minutes.
Tuo metu C. Flaggas užfiksavo ketvirtąjį dvigubą dublį iš eilės ir penktąjį šį sezoną.
„Mavericks“ laimėjo visas trejas pastarąsias namų rungtynes ir pirmą kartą nuo 2025 metų kovo 1 dienos turi trimis pergalėmis daugiau nei pralaimėjimų.
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 43 (13/19 dvit., 3/6 trit., 10 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.), Kyrie Irvingas 35 (4/8 dvit., 7/10 trit., 4 rez. perd.), P.J. Washingtonas 13 (2/8 trit., 9 atk. kam.), Santi Aldama 10 (1/5 trit., 4 atk. kam.), Danielius Gaffordas 8, Naji Marshallas (5 atk. kam.) ir Walteris Claytonas (1/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 6, Zaccharie Risacheris 4.
„Pacers“: Pascalis Siakamas 29 (4/8 dvit., 5/8 trit., 9 atk. kam., 8 rez. perd.), Aaronas Nesmithas 18 (4/10 trit.), Ivica Zubac 16 (5/7 dvit.), Kelly Oubre 14 (5/6 dvit.), Andrew Nembhardas 12 (4/8 dvit., 12 rez. perd.), Obi Toppinas (5/6 dvit., 4 rez. perd.) ir Quentonas Jacksonas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Jarace Walkeris 7 (2/5 trit.), Larry Nance 4, T.J. McConnellas 2.
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