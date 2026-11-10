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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Be Reaveso žaidusią „Lakers“ į šeštąją pergalę iš eilės vedė Dončičius

2026-11-10 07:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 07:15
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NBA čempionate šeštąją pergalę iš eilės iškovojo Los Andželo „Lakers“, kuri išvykoje 124:114 palaužė Atlantos „Hawks“ krepšininkus.

Dončičius | Scanpix nuotr.

NBA čempionate šeštąją pergalę iš eilės iškovojo Los Andželo „Lakers“, kuri išvykoje 124:114 palaužė Atlantos „Hawks“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose ir vėl išsiskyrė Luka Dončičius, kuris pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Walkeris Kessleris pridėjo 21 tašką ir 10 atkovotų kamuolių, o nuo atsarginių suolo pakilęs Collinas Sextonas surinko 18 taškų bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

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Los Andželo klubas vertėsi be Austino Reaveso, kuris dėl ligos praleido rungtynes. Vos dieną prieš tai gynėjas į Detroito „Pistons“ krepšį buvo įmetęs 43 taškus.

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„Hawks“ gretose rezultatyviausias buvo nuo suolo pakilęs CJ McCollumas, surinkęs 21 tašką. Nickeilas Alexanderis-Walkeris pridėjo 20, o Onyeka Okongwu – 16 taškų.

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Pagrindinis L. Dončičiaus prižiūrėtojas gynyboje Dysonas Danielsas pelnė 10 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 4 kamuolius.

„Lakers“ iniciatyvą perėmė dar antrajame kėlinyje, kai susikrovė 20 taškų persvarą. L. Dončičius per pirmąją rungtynių pusę atliko net 8 rezultatyvius perdavimus, o W. Kessleris tris kartus efektingai užbaigė C. Sextono perdavimus dėjimais.

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Vis dėlto šeimininkai nepasidavė ir prieš ilgąją pertrauką sumažino atsilikimą iki 9 taškų.

Likus 3 minutėms ir 30 sekundžių iki rungtynių pabaigos D. Danielsas sumažino skirtumą iki keturių taškų (111:115).Tačiau „Lakers“ atsakė spurtu 6:0, prie kurio L. Dončičius prisidėjo prasiveržimu ir rezultatyviu perdavimu, bei užsitikrino pergalę.

„Hawks“ ekipai tai buvo pirmasis pralaimėjimas po keturių iš eilės laimėtų rungtynių.

„Hawks“: CJ McCollumas 21 (5/10 dvit., 3/5 trit., 4 rez. perd.), Nickeilas Alexander-Walkeris 20 (2/5 dvit., 4/14 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Onyeka Okongwu 16 (4/6 dvit., 2/5 trit., 9 atk. kam.), Jalenas Johnsonas (6/11 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.) ir Aaronas Wigginsas (4/7 trit.) po 15, Dysonas Danielsas 10 (6 atk. kam., 4 per. kam., 8 rez. perd.), Kingstonas Flemingsas 8 (4 rez. perd., 4 kld.), Jockas Landale 5 (5 atk. kam.), Luguentzas Dortas 4 (1/6 trit.).

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„Lakers“: Luka Dončičius 32 (8/11 dvit., 3/11 trit., 8 atk. kam., 5 per. kam., 10 rez. perd., 6 kld.), Sandro Mamukelashvili 23 (2/5 dvit., 5/8 trit., 8 atk. kam.), Walkeris Kessleris 21 (8/12 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Collinas Sextonas 18 (3/7 dvit., 3/4 trit., 6 rez. perd.), Ziaire Williamsas 12 (3/5 dvit., 2/5 trit.), Matisse Thybulle 6 (2/5 trit.), Jake LaRavia (2/5 dvit.) ir Jarredas Vanderbiltas po 4, Adou Thiero ir Cameronas Carras po 2.

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