Wembanyama per 25 minutes surinko įspūdingą statistiką, „Spurs“ laimėjo devintą kartą iš eilės

Devintąją pergalę iš eilės iškovojusią Teksaso ekipą į priekį vedė dar vieną įspūdingą pasirodymą surengęs Victoras Wembanyama.
Prancūzas vos per 25 minutes pelnė 40 taškų (13/16 dvit., 2/3 trit., 8/8 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir blokavo net 9 metimus. Iki trigubo dublio jam pritrūko vos vieno bloko.
Jau pirmoje rungtynių pusėje V. Wembanyama buvo surinkęs 22 taškus, 6 atkovotus kamuolius ir 5 blokus.
„Spurs“ antrajame kėlinyje surengė spurtą 21:2 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 61:46.
Trečiajame ketvirtyje iniciatyvą perėmė Dylanas Harperis, per šią atkarpą pelnęs 14 iš savo 17 taškų. Prieš lemiamą kėlinį svečiai jau pirmavo 93:68, todėl pagrindiniai žaidėjai didžiąją ketvirtojo kėlinio dalį ilsėjosi.
Prie pergalės De'Aaronas Foxas prisidėjo 15 taškų, o Julianas Champagnie ir Harrisonas Barnesas surinko po 11.
V. Wembanyama antrą kartą per pastarąsias ketverias rungtynes užfiksavo išskirtinę statistiką. Praėjusią savaitę prieš Dalaso „Mavericks“ jis pelnė karjeros rekordą – 52 taškus – ir atkovojo net 24 kamuolius.
„Suns“ gretose rezultatyviausias buvo Devinas Bookeris, pelnęs 32 taškus (10/17 metimų iš žaidimo). Khamanas Maluachas pridėjo 11 taškų.
Finikso ekipa iš žaidimo pataikė vos 39,3 proc. metimų ir gerokai nusileido varžovams kovoje dėl atšokusių kamuolių (35:55).
„Spurs“ sezoną pradėjo dviem pralaimėjimais, tačiau nuo tada laimėjo visas devynerias rungtynes.
„Suns“: Devinas Bookeris 32 (7/12 dvit., 3/5 trit., 4 rez. perd.), Khamanas Maluachas 11 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Dillonas Brooksas (2/12 dvit., 4 atk. kam.), Milesas Bridgesas (3/5 dvit., 0/4 trit., 5 atk. kam.) ir Oso Ighodaro (2/5 dvit., 4 atk. kam.) po 7, Jalenas Greenas (2/7 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Collinas Gillespie (2/4 trit.) po 6, Koa Peatas ir Jamaree Bouyea po 4, Ryanas Dunnas ir Luke Kennardas po 3, Rasheeris Flemingas, Duopas Reathas ir Patas Spenceris po 2.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 40 (13/16 dvit., 11 atk. kam., 9 blk.), Dylanas Harperis 17 (7/8 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 15 (2/4 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Julianas Champagnie (3/9 trit.) ir Harrisonas Barnesas (2/6 trit.) po 11, Carteris Bryantas 8, Stephonas Castle (2/9 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd.), Keldonas Johnsonas (2/5 dvit., 5 atk. kam.), Tarris Reedas ir Jordanas McLaughlinas (4 atk. kam.) po 4, Davidas Jonesas Garcia ir Luke Kornetas (4 atk. kam.) po 2.
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