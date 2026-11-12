Juškevičius atsiprašė už elgesį per NKL rungtynes

Dvejų mačų diskvalifikaciją ir 200 eurų piniginę baudą gavęs A.Juškevičius atsiprašė užsipultos teisėjos ir apgailestavo dėl savo elgesio.
„Praėjusi savaitė nebuvo lengva. Esu patyręs krepšininkas ir žinau ką reiškia rungtynių įtampa bei emocijos.
Visgi klydau iki šiol galvodamas, jog gebu jas tinkamai valdyti.
Praėjusį šeštadienį, rungtynių su Telšių komanda metu, peržengiau ribas, kurių profesionalus krepšininkas neturėtų peržengti.
Tad pirmiausia noriu asmeniškai atsiprašyti rungtynėms teisėjavusios Militos Stalaučinskaitės.
Mano elgesys jos atžvilgiu buvo nepagarbus ir netinkamas. Jokie rungtynių momentai, emocijos ar nesutarimai dėl teisėjų sprendimų negali pateisinti tokio mano elgesio. Nuoširdžiai atsiprašau, tą jau padariau ir asmeniškai susisiekęs su teisėja telefonu.
Taip pat atsiprašau Nacionalinės krepšinio lygos, savo komandos draugų, trenerių, klubo vadovybės, sirgalių ir visų žmonių, kuriems savo veiksmais sukėliau nusivylimą.
Atstovaudamas Jurbarko klubui suprantu, kad atstovauju ne tik komandai, bet ir miestui, jo žmonėms bei visai krepšinio bendruomenei. Mano elgesys neatitiko šios atsakomybės.
Bet noriu Jus patikinti, jog tai nebepasikartos ateityje. Priimu man skirtas drausmines nuobaudas ir nuoširdžiai apgailestauju dėl šios situacijos“, – savo feisbuko profilyje parašė krepšininkas.
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