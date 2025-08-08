Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Aiškūs pirmieji „Žalgirio“ varžovai pasirengimo cikle

2025-08-08 14:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 14:13

Komandos sudėtį ir trenerių štabą šį tarpsezonį atnaujinęs Kauno „Žalgiris“ pirmąsias dvejas ikisezonines rungtynes, tradiciškai, sužais „Žalgirio“ arenoje. Rugsėjo pradžioje vyksiančius jėgų patikrinimus tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.

Sylvainas Francisco | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

0

Rugsėjo 2-ąją nuo 17:00 val. Tomo Masiulio auklėtiniai jėgas išbandys su Baku „Sabah“ klubu, kurį ir toliau treniruos vyriausiuoju treneriu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine Europos čempionate dirbsiantis Rimas Kurtinaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 6-ąją nuo 19:00 val. „Žalgirio“ krepšininkų lauks Panevėžio „Lietkabelio“ komandos išbandymas.

Abejas rungtynes tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“ turinio platforma. Šį tarpsezonį visų „Žalgiris Insider“ narių laukia į naują lygį kylančių pirmųjų ikisezoninių rungtynių transliacijų kokybė.

Prieš kiekvieną „Žalgirio“ arenoje vyksiantį susitikimą, likus dar 15 minučių iki rungtynių pradžios, vyks pasijungimas iš tiesioginės TV studijos, į kurią aptarti dvikovos eigos bus grįžtama per didžiąją pertrauką ir po rungtynių.

Pirmąsias žalgiriečių ikisezonines rungtynes komentuos Eurolygos rungtynių transliacijose dirbę komentatoriai – Augustas Šuliauskas, Tomas Purlys ir Rytis Kazlauskas. Studijoje prie komentatorių prisijungs ir Kauno „Žalgirio“ komandos atstovai.

Visas žalgiriečių ikisezoninių rungtynių tvarkaraštis ir „Žalgiris Insider“ transliacijų informacija bus paskelbta jau greitu metu. Į pirmąją treniruočių stovyklą komanda rinksis rugpjūčio 18–19 dienomis.

