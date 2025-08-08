Aiškūs pirmieji „Žalgirio“ varžovai pasirengimo cikle

Rugsėjo 2-ąją nuo 17:00 val. Tomo Masiulio auklėtiniai jėgas išbandys su Baku „Sabah“ klubu, kurį ir toliau treniruos vyriausiuoju treneriu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine Europos čempionate dirbsiantis Rimas Kurtinaitis.
Rugsėjo 6-ąją nuo 19:00 val. „Žalgirio“ krepšininkų lauks Panevėžio „Lietkabelio“ komandos išbandymas.
Abejas rungtynes tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“ turinio platforma. Šį tarpsezonį visų „Žalgiris Insider“ narių laukia į naują lygį kylančių pirmųjų ikisezoninių rungtynių transliacijų kokybė.
Prieš kiekvieną „Žalgirio“ arenoje vyksiantį susitikimą, likus dar 15 minučių iki rungtynių pradžios, vyks pasijungimas iš tiesioginės TV studijos, į kurią aptarti dvikovos eigos bus grįžtama per didžiąją pertrauką ir po rungtynių.
Pirmąsias žalgiriečių ikisezonines rungtynes komentuos Eurolygos rungtynių transliacijose dirbę komentatoriai – Augustas Šuliauskas, Tomas Purlys ir Rytis Kazlauskas. Studijoje prie komentatorių prisijungs ir Kauno „Žalgirio“ komandos atstovai.
Visas žalgiriečių ikisezoninių rungtynių tvarkaraštis ir „Žalgiris Insider“ transliacijų informacija bus paskelbta jau greitu metu. Į pirmąją treniruočių stovyklą komanda rinksis rugpjūčio 18–19 dienomis.
