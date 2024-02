Aiškėja tragiškos Italijos ralio čempionės žūties aplinkybės

Kaip skelbia anglų žiniasklaida, 37-erių moteris Apeninuose kartu su dar vienu žmogumi vedžiojo šunį. Teigiama, kad tada moteris paslydo ir krito iš 50 m aukščio. Su ja šunį vedžiojęs žmogus iškvietė medikus, moteris buvo nuskraidinta į Bolonijos ligoninę, tačiau jos patirti sužeidimai buvo pernelyg rimti – jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

„Vos tik atvykę pamatėme, kad moters būklė labai sunki. Tai buvo tragiškas įvykis – moteris netinkamai pastatė koją ir paslydo“, – sakė vienas iš gelbėtojų.

G.Maroni kartu su Lina Van De Mars sėkmingai varžydavosi ir FIA Europos taurės varžybose, kur iškovojo antrą vietą T4 motobagių įskaitoje L.Van De Mars atskleidė, kad su G.Maroni prieš pat tragediją kūrė planus 2024 m. sezonui.

„Mes kaip tik kūrėme planus 2024 m. sezonui... Giulia, man buvo garbė pažinoti tave ir lenktyniauti kartu su tavimi. Didžiuojuosi tuo, kad tapome Europos vicečempionėmis. Aš vis dar esu šoke“, – teigė L.Van De Mars.

Italian rally champion Giulia Maroni, 37, dies in horror 164ft plunge onto rocks as she falls while on hike https://t.co/4jaAy4CAxW https://t.co/M8pSz0cIz4