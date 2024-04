A lygos turo apžvalga: antrojo rato startas ir planus pakeitęs sniegas

Rungtynės tarp „Panevėžio“ bei Telšių „Džiugo“ dėl Panevėžyje nukritusio gausaus sniego ir netinkamos vejos kokybės bus perkeltos į rezervinę datą.

FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 23 dieną, 19 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Saulės mieste antradienį susigrums turnyro lentelės kaimynės.

Mindaugo Čepo kariauna dar kartą savo sirgalių akivaizdoje pademonstravo charakterį ir po eilinio pelnyto įvarčio paskutinėmis minutėmis nugalėjo Alytaus DFK „Dainava“. Šiauliečiai su 10 taškų rikiuojasi septinti, tačiau dar sykį nugalėjus iki trečiadienio kovų būtų šoktelta iki 4-osios pozicijos. FA „Šiauliai“ gretose nežais diskvalifikuotas Rolandas Baravykas, gynybos grandyje jau kurį laiką nematome Martyno Dapkaus ir Vyto Gašpuičio. Marijampoliečiai prieš būsimą oponentą svečiuose dar nė sykio nesidžiaugė pergale.

„Sūduva“ per pastarąsias šešerias rungtynes patyrė keturis pralaimėjimus. Nekokie rezultatai prieš tiesioginius konkurentus lėmė tai, kad Dovydo Lastausko kariauna turi 9 taškus bei žengia aštunta. Nepaisant pralaimėjimo „Kauno Žalgiriui“, sūduviečiai pademonstravo gerą žaidimą ir sulaukė kelių esminių žaidėjų sugrįžimo į rikiuotę. Be to, gynybos grandis pasipildė latviu Klavu Kramenu. Abiem ekipoms pirmame rate stigo stabilumo, tad prognozuoti šio mačo baigtį yra labai sudėtinga.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 24 dieną, 18 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2.

Mėlynai balti sieks atsirevanšuoti varžovams už nesėkmę pirmame rate.

„TransINVEST“ futbolininkai, kaip jau ne pirmą kartą šiemet, sugeba negrįžti „sausi“ iš varžovų stadionų, nors prognozės būdavo ne tokios pozityvios. Visi 7 taškai buvo iškovoti išvykose, savo ruožtu, namuose patirti visi pralaimėjimai bei nepelnytas nė vienas įvartis. Pakeitus šią tendenciją, galima tikėtis kilimo į viršų turnyro lentelėje – šiuo metu debiutantai žengia paskutiniai. Po daugiau nei metų pertraukos pelnytas įvartis Gustui Jarusevičiui gali tapti motyvacijos pliūpsniu.

„Hegelmann“ ekipa atėmė taškus iš visų praėjusio sezono grandų, tuose mačuose iškovodama net tris pergales. Vis dėlto kituose susitikimuose nepavykdavo pateisinti favorito statuso, puikus to pavyzdys – praėjusios lygiosios su Gargždų „Banga“. Solidus puolimas su 16 pelnytų įvarčių leidžia Kauno rajono komandai rikiuotis antroje vietoje, tačiau prastesnė atkarpa greitai nublokštų žemyn. Jei mėlynai balti pasieks revanšą artėjančios keturios akistatos su grandais būtų pasitiktos esant labai dėkingoje padėtyje.

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Balandžio 24 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Žalgiriečiai turi gerą galimybę netgi pakilti į pirmąjį trejetą.

Su vėl prie vairo stovinčiu Nerijumi Mačiuliu „Kauno Žalgiris“ iškovojo tris pergales iš eilės, visi laimėjimai buvo pasiekti savo sirgalių akivaizdoje. Antrame rate situacija bus sudėtingesnė – kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione rungtyniaus vos du sykius. „Kauno Žalgiriui“ iki pirmojo trejeto trūksta tik 2 taškų, nors dar nė sykio apie save rimčiau nepriminė Filipas Dangubičius. Armandas Kučys bei Artūras Dolžnikovas sudaro grėsmingą duetą – duetas pelnė didžiąją dalį ekipos įvarčių.

Gargždiškiai, atmetus rungtynes su Vilniaus „Žalgiriu“, stabiliai pražygiavo pirmame rate. Stebėtina yra tai, kad kol kas Davido Afonso kariauna nepatyrė nė vieno pralaimėjimo svečiuose bei ten žaidžia sėkmingai. Veteranas Robertas Vėževičius jau beveik mėnesį negali padėti savo komandai, tačiau jį puikiai pavaduoja dviejuose iš eilės mačuose įvartį pelnęs Valdas Paulauskas. „Bangos“ gretos vis labiau pildosi, šį sykį po diskvalifikacijos bus sugrįžęs ir vidurio gynėjas Justinas Januševskis.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Balandžio 24 dieną, 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės: 1:0.

10-ajame ture taip pat susigrums geriausias puolimas prieš geriausią gynybą.

„Žalgirio“ gynyba kartas nuo karto subraška, tačiau puolimas su dažnai ištraukiamais ginklais po keitimo duoda dividendų. Vilniečiai pastarosiose dviejose rungtynėse praleisdavo pirmi ir turėdavo rodyti charakterį – geriausias to pavyzdys įvyko sekmadienį, kai per keletą minučių krito net trys įvarčiai. Penkių laimėjimų iš eilės metu taikliais smūgiais pasižymi vis skirtingi žaidėjai, tokiu šiemet yra net aštuoni. Vienintelis rūpestis – komandos kapitono Ovidijaus Verbicko situacija dėl traumos.

Dainaviečiai tik kartą pirmame rate per mačą praleido daugiau negu vieną įvartį, o į Vilnių atvyks būdami prasčiausioje atkarpoje – patirti du minimalūs pralaimėjimai svečiuose prieš dėl aukščiausių vietų kovosiančias ekipas. Strategas Sergejus Kuznecovas atliko gana vėlyvus keitimus Šiauliuose, tad trečiadienį galime tikėtis pasikeitimų starto sudėtyje. Nepaisant galingo „Žalgirio“ puolimo, sunku tikėtis, jog gynybos įtvirtinimai su trimis patyrusiais ukrainiečiais bus dažnai pralaužiami.