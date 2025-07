A lygos turo anonsas: šiauliečiai sieks revanšo Vilniuje

Ši data pasikeis, jei kažkuri komanda iki to laiko dalyvaus UEFA organizuojamose varžybose.

Vilniaus „Riteriai“ – FA „Šiauliai“. Liepos 11 dieną, 19 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 1:0.

Saulės miesto atstovai praėjusiame susitikime patyrė netikėtą nesėkmę.

Būtent pergalė prieš FA „Šiauliai“ vis dar leidžia „Riteriams“ išlaikyti 3 taškų pranašumą nuo 10-oje vietoje žengiančio Alytaus DFK „Dainava“. Sostinės ekipą paliko dar vienas sezoną pradėjęs legionierius – Benjaminas Mulahalilovičius, tad Leifas Estevezas bei Axelis Galita yra vieninteliai užsieniečiai, likę komandoje nuo sezono pradžios. Gintauto Vaičiūno treniruojama kariauna ginklų sudėti neketina, atvyks kitas naujokų desantas, bet penktadienį gynyboje nemažai priklausys nuo to, ar galės rungtyniauti praėjusioje akistatoje traumą patyręs Nojus Stankevičius.

Kiek šiauliečiai įmušė „Džiugui“, tiek kitame ture ir praleido – 5 įvarčius. Raudondvaryje FA „Šiauliai“ nepasinaudojo galimybe priartėti prie Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos, tačiau tą galės padaryti penktadienį. Dainio Kazakevičiaus treniruojami futbolininkai nuo poros turnyro lentelėje aukščiau žengiančių varžovų atsilieka 8 taškais ir sumažinti deficitą galės su pagausėjusiomis gretomis. Po beveik dviejų mėnesių pertraukos į rikiuotę sugrįžo portugalas Benny, kuris šiemet yra pelnęs 3 įvarčius.

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Liepos 13 dieną, 18.25 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:1.

Principinę varžovų akistatą iš Telšių tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.

Džiugiečiai nuo antrojo rato pradžios retai skina pergales, tačiau „Dainavą“ pavyko įveikti abu sykius. Tai leido Žemaitijos sostinės komandai su 27 taškais išsilaikyti 5-oje pozicijoje. Nuo 2021 metų „Džiugas“ dar nė karto nenugalėjo gargždiškių namuose – to nepavyko padaryti devyniais ankstesniais bandymais. Per 13 pastarųjų dvikovų „A lygoje“ tik sykį komandos per rungtynes kartu pelnė daugiau negu 2 įvarčius, tad tikėtina vėl pamatysime nerezultatyvią bei klampią akistatą.

„Banga“ persistatė, pasipildė dviem naujokais, tiesa, rungtynes Telšiuose pasitinka turėdama trijų iš eilės pralaimėjimų seriją. 21 tašką turintys gargždiškiai rikiuojasi aštunti – pergalė leistų pakilti laipteliu aukščiau. Komandai dar kurį laiką nepadės ir tarptautiniame fronte nerungtyniaus Aaronas Olugbogi, Natanas Žebrauskas bei Rokas Filipavičius, tad nemaža dalis sėkmės artimiausiu metu priklauso nuo to, kaip greitai „Bangoje“ adaptuosis Helderis Martinsas ir Andersonas Cordeiro.

Alytaus DFK „Dainava“ – „Panevėžys“. Liepos 14 dieną, 20 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 0:2.

Panevėžiečių tikslas Alytuje – nutraukti trijų iš eilės pralaimėjimų ruožą.

Dainaviečiams praėjusi dvikova su „Džiugu“ susiklostė dvigubai nesėkmingai. Galimybė pasivyti „Riterius“ nebuvo sėkminga, be to, traumą patyrė vienas lyderių – Artiomas Baftalovskis, taip pat praėjusią savaitę aikštėje nepasirodė kitas svarbus saugas Marko Pavlovskis. Perėjimų lango metu alytiškių gretose įvyko dar pora pasikeitimų: prie komandos prisijungė brazilas Danielis Alemao ir Pietų Sudano atstovas Manyumow Acholas. Dėl diskvalifikacijos dvikovą namuose praleis kartvelas Nikolozas Nakašidzė.

„Panevėžio“ stovykloje šią savaitę taip pat įvyko pokyčiai. Rezultatyviausias komandos futbolininkas Pavle Radunovičius atsisveikino su klubu, tiesa, jo vietą užėmė kitas serbas Marko Bačaninas. Panevėžiečiai dvikovą pasitinka turėdami prasčiausią atkarpą – tris pralaimėjimus iš eilės, jų metu praleisti net 9 įvarčiai. Pirmadienį aikštėje nepasirodys diskvalifikuotas saugas Domantas Vaičekauskas, o laimėjimas Alytuje leistų pasivyti 6-oje vietoje žengiantį „Žalgirį“.