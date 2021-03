A lygos rungtynių anonsas: sezoną pradeda čempionas

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Kovo 12 dieną 18 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Savaitės rungtynių atkarpą pradės dvi komandos, kurios 1-ajame ture patyrė nemalonius pralaimėjimus.

Sūduviečiai atkarpomis demonstravo išties solidų žaidimą, tačiau prasta progų realizacija ir nesėkminga gynyba standartinės padėties metu neleido įveikti „Panevėžio“. Kita vertus, Marijampolės klubas artėjančiame susitikime galės ilgiau panaudoti svarbų kozirį – prie komandos neseniai prisijungusį puolėją Kule Mbombo, kuris pastarajame mače nespėjo daug pasireikšti ir būsimai dvikovai bus geriau pasiruošęs. Kontroliniuose mačuose „Sūduva“ dviem bandymais neįveikė Andriaus Skerlos kariaunos, tačiau dabar pakėlė savo žaidimo kartelę į viršų bei yra gana akivaizdi akistatos favoritė.

Kauno rajono atstovai sezone taip pat startavo nesėkmingai, nors, žaisdami vienu žaidėju mažiau, parodė nemenką potencialą ir buvo arti lygiųjų Telšiuose. Komandos gynybos grandyje rungtyniavo itin jauni žaidėjai kaip Rokas Rasimavičius, Matas Dedura bei Vilius Armalas – pamatysime, ar jiems A. Skerla suteiks dar vieną šansą po nuviliančio rezultato dvikovoje su „Džiugu“. Jų vietas gali užimti Lukas Čerkauskas arba neseniai prie klubo prisijungęs vidurio gynėjas iš Kolumbijos Jose Mosquera, taip pat ketvirtadienį čempionato debiutantai pristatė ir dar vieną naujoką – Ibrahimą Olaosebikaną. „Hegelmann Litauen“ ekipai nepadės diskvalifikuotas Nauris Petkevičius, tačiau puolimo pajėgas, gavus traumą Omokhafe Thomasui, sustiprino Rokas Krušnauskas, kuris gali pasirodyti artimiausiame mače.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Kovo 13 dieną 15 val. Vilnius, „Sportimos“ maniežas.

Į treniruotes po priverstinės saviizoliacijos jau sugrįžę žalgiriečiai „Optibet A lygos“ pirmąjį mačą sužais su savo pirkiniais pastarosiomis dienomis maloniai stebinančiu varžovu.

Iš tikrųjų sunku tikėtis, kokią sudėtį į kovą mes Vladimiras Čeburinas. Galime nuspėti, kad vartų stačiakampį gins Edvinas Gertmonas, o likusį dešimtuką tiksliai įvardinti būtų turbūt neįmanoma. Prieš pirmąsias oficialias sezono rungtynes „Žalgiris“ sulaukė papildymo – prie čempionų prisijungė patyręs puolėjas Jakubas Sylvestras, kuris praeityje sužaidė penkis mačus Slovakijos rinktinėje bei sudarys smogiamąjį trejetą su Tomislavu Kišu bei Josipu Tadičiumi. Iš Indijos čempionato į Lietuvą atvykęs 32-ejų slovakas gali debiutuoti jau artimiausioje akistatoje.

Alytaus klubas šią savaitę dar kartą sugriaudėjo, pasikviesdamas du Lietuvos rinktinės žaidėjus – su Kazachstano ekipa nesusitarusį Liną Klimavičių bei Paulių Golubicką, kurį išsinuomojo iš Velikos Goricos „Gorica“ komandos. Dar neaišku, ar abu šiuos futbolininkus pamatysime šeštadienio rungtynėse, be to, akistatoje su „Žalgiriu“ nepasirodys diskvalifikuotas vartų sargas Martynas Matijoška. Šis susitikimas taps dar didesniu iššūkiu antram vartininkui Arijui Bražinskui, taip pat įdomu, ar strategas Fabio Mazzone nepakeis ne sykį grubiai klydusios vidurio gynėjų poros – šioje situacijoje viskas priklauso nuo to, ar L. Klimavičius bus pasiruošęs rungtyniauti.

„Kauno Žalgiris“ – Kėdainių „Nevėžis“. Kovo 14 dieną 13 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Pergalingai startavę žalgiriečiai pirmą kartą klubo istorijoje aukščiausioje šalies lygoje susigrums su Kėdainių komanda.

„Kauno Žalgiris“ 1-ajame ture iškovojo pergalę, parodydamas kur kas solidesnį žaidimą antrame kėlinyje, o savo žodį tarė po keitimo į kovą mestas Linas Pilibaitis. Gerą įspūdį kraštuose paliko Egidijus Vaitkūnas ir Choco, savo ruožtu, atakoje Rokas Garastas turi didelį pasirinkimą futbolininkų, kuriais gali rotuoti – galbūt mače su „Nevėžiu“ starto sudėtyje pamatysime tiek L. Pilibaitį, tiek kitus du po keitimo aikštėje pasirodžiusius žaidėjus – Renato Matosą arba Emmanuelį Davidą. Realu, kad „Kauno Žalgiris“ tvirtai kontroliuos situaciją aikštės viduryje ir bus priverstas gintis nuo kontratakų, kurių metu Gargždų „Banga“ sukeldavo problemų.

Vitalijus Stankevičius ir jo auklėtiniai džiaugėsi pirmąja pergale, nepaisant to, kad komandai negalėjo net keli Pirmos lygos titulą padėję iškovoti futbolininkai. Juos pavyko kompensuoti kitiems žaidėjams, o ypač Alexui Kyeremeh, kurio sugebėjimus pademonstruos akistata su galingesniu oponentu. A. Kyeremeh, Juliaus Kasparavičiaus ir jaunojo Motiejaus Burbos greitis yra vienas iš kozirių, kuriuo „Nevėžis“ sieks pasinaudoti kontratakose. Jei Kėdainių ekipai pavyks sėkmingai gintis ir nedaryti grubių klaidų savo aikštės pusėje, „Kauno Žalgiriui“ vėl iškovoti 3 taškus gali būti taip pat nelengva kaip ir dvikovoje su „Banga“.

„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“. Kovo 14 dieną 15 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Maloniai 1-ajame ture nustebinęs Telšių klubas susigrums su dar vienu ambicingu varžovu, kuris pirmą kartą „Optibet A lygoje“ startavo pergalingai.

Net ir nesužaidę pačių geriausių rungtynių gynyboje ir leidę „Sūduvai“ sukurti ne vieną pavojingą progą, panevėžiečiai išsaugojo savo vartus „sausus“, ką nuo 2019 metų sezono jiems pavykdavo pasiekti itin retai. Kol kas dar nėra pranešta, kiek laiko tiksliai negalės rungtyniauti traumą patyręs vartininkas Rafafelis Broetto, tačiau dvikovoje su „Džiugu“ jo greičiausiai nepamatysime, kaip ir pirmąsias rungtynes praleidusio svarbaus gynybinio plano žaidėjo Matheuso Bissi. Šią savaitę „Panevėžys“ pristatė dar vieną naujoką – juo tapo į klubą po pertraukos sugrįžęs Svajūnas Čyžas, dar labiau sustiprinęs komandos puolimo galimybes.

Pirmuosius 3 taškus įsirašęs „Džiugas“ kompaktiškai gindavosi nuo varžovų pozicinių atakų, pateikdamas savo atakuojančių argumentų kraštuose, kur žaisdavo Davydas Arlauskis bei Adomas Mika, ir priekyje – ten gana efektyviai už kamuolio kabindavosi Leo Ribeiro bei puolėjas iš Bulgarijos Nasko Milevas. Pastarųjų dviejų žaidėjų gynybiniai veiksmai bus dar labiau aktualūs, kadangi Telšių klubas privalo vengti greitų panevėžiečių išpuolių, kuriuose jie turi labai daug pavojingų futbolininkų. Jei Mariaus Šlutos treniruojama komanda nesuteiks varžovams daug erdvių, sėkmės galima tikėtis ir mače Panevėžyje.