7 įvarčių kėlinys padovanojo „Arsenal“ pergalę Londono derbyje

Jautį už ragų „Arsenal“ ekipa griebė jau pirmosiomis rungtynių minutėmis, kada didelėmis pajėgomis užgulė savo varžovų vartus, o jau 34 rungtynių minutę rezultatas tapo 4:0.

Prie net pirmų trijų „kanonierių“ įvarčiu prisidėjo vienas komandos lyderių Bukayo Saka.

Pirmą įvartį jis padėjo pelnyti jau 10-ąją minutę pakeldamas kampinį, o kamuolį į vartus galva nukreipė centro gynėjas Gabrielis.

Po kelių minučių Anglijos rinktinės krašto puolėjas B. Saka aštriai sužaidė savo dešiniajame krašte ir atliko rezultatyvų perdavimą belgui Leandro Trossardui, kuris kamuolį pasiuntė į tuščius vartus 2:0.

34-ą minutę B. Saka pavojingai žongliravo su kamuoliu baudos aikštelėje, o jį pargriovę aikštės šeimininkai buvo nubausti 11 metrų baudiniu.

