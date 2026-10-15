26-asis Pirmos lygos turas: stebuklingoji lazdelė ir artėjantis sezono desertas

Žūtbūtinės. „Visi svarbiausi rungtynių momentai buvo sukurti per paskutines 10 min. Gerai, kad mums pavyko juos paversti pergalingu įvarčiu“, – džiaugėsi Erikas Folkis.
Jo diriguojami Kauno rajono „Hegelmann“ dubleriai 26-ajame ture sustiprino savo šansus kovoje dėl išlikimo lygoje bei pakišo koją Klaipėdos „Neptūnui“. Įtemptame mače uostamiestyje kauniečiai laikėsi iki 87-osios min., kol Dominykas Pašilys jiems neišplėšė pergalės – 1:0. Pralaimėjimas iki minimumo ištirpdė „Neptūno“ šansus užsikabinti medalius – likus keturiems mačams klaipėdiečius nuo trečioje vietoje esančio Kauno „Be1“ skiria net 7 taškai ir kauniečiai dar turi rungtynes atsargoje. Norint išsaugoti bent teorines galimybes, artimiausiame ture „Neptūnui“ būtina svečiuose įveikti tiesioginį konkurentą „Be1“ ir vėliau laimėti visas likusias rungtynes.
Lenktynėse dėl išlikimo „Hegelmann“ B vyrukai su 22 taškais pavijo saugesnėje 13-oje vietoje laviruojančius Vilniaus rajono „TransINVEST“ dublerius. Pastarieji, iš savo vyrų komandos pasitelkę buvusį Lietuvos rinktinės gynėją Edviną Girdvainį, atsilaikė žūtbūtinėje akistatoje su Panevėžio „Ekranu“ – 1:1. Panevėžiečius tenkino tik pergalė, bet jie atsilikinėjo po Luko Gujo kirčio 36-ąją min. Antrajame kėlinyje „Ekranas“ šiaip ne taip atstatė pusiausvyrą, bet netrukus įvarčio autorius Edvinas Puikis paliko komandą mažumoje. Po lygiųjų lygos autsaiderį „Ekraną“ (15 taškų) nuo iškritimo gali išgelbėti nebent stebuklas.
Gelbėtojai. Gelbėjimo planą varžovams galėtų parašyti „Kauno Žalgirio“ jaunimas. Kauniečiai mūšyje su „Šiauliais“ B atsilikinėjo net tris kartus, bet galiausiai per pridėtą laiką iškrapštė lygiąsias 3:3 – Ibrahimas Gambo pasižymėjo 93-ąją min. 18-metis nigerietis tapo „Kauno Žalgirio“ B stebuklingąja lazdele – jis pergalę paskutinėmis minutėmis išplėšia jau trečiame mače per pastaruosius keturis turus. Lygiųjų dėka kauniečiai su 23 taškais išsaugojo 12-ąją poziciją, o šiauliečių (18 taškų) viltys pabėgti iš iškritimo zonos blėsta.
Savo gelbėtoją rado ir „Be1“ komanda. Kauniečiai susitikime namuose su Alytaus „Dainava“ nesustabdė ukrainiečio Stanislavo Morarenkos. Po jo reidų 40 ir 68 min. šeimininkai atsilikinėjo 0:2. Rezultatas nesikeitė iki 83 min., kai Tomas Gudaitis iš aštraus kampo įrito kamuolį į vartų tinklą, o 93-ąją min. šeimininkų šturmą užbaigė Joshua Ampofo. Legionierius iš Ganos čiuožte įčiuožė su kamuoliu į „Dainavos“ vartus – 2:2.
Skola. Permainingai klostėsi ir Vilniaus derbis. Pirmajame rate Vilniaus BFA tik per pridėtą laiką 4:3 patiesė sostinės „Žalgirį“ B. Atsakomajame mače praėjusį šeštadienį žalgiriečiai grąžino skolą – 2:1. Pastaruoju metu vis ryškiau žibantis Danielis Misiūnas jau pirmoje rungtynių atakoje 23-čią sekundę išvedė į priekį BFA ekipą. Tačiau „Žalgiris“ B vėl ištraukė Vakario Berentos kortą. Geriausias rugsėjo mėn. jaunasis lygos futbolininkas 39-ąją min. realizavo 11 m baudinį, o po pertraukos pridėjo ir įvartį iš eigos. Žalgiriečiai su 46 taškais pakilo į 4-ąją poziciją, o V. Berenta su 16 įvarčių per 26 mačus yra vienvaldis lygos snaiperių lyderis.
Iki paskutinių akimirkų santykius aiškinosi, bet įvarčių nepasiekė (0:0) turnyro lentelės kaimynės – „Garliava“ ir Mažeikių „Atmosfera“. Po dešimties pralaimėjimų serijos atsigaunanti „Garliava“ per rinktinių pertrauką dar spėjo 2:1 laimėti atidėtas 16-ojo turo rungtynes su „Dainava“ ir vėl grįžo į pajėgiausiųjų dešimtuką.
Desertas. Plungės „Babrungas“ pasinaudojo galimybe priartėti prie lygos lyderės Kretingos „Minijos“. Plungiškiai šeštadienį savo tvirtovėje 2:0 pranoko „Jonavos“ futbolininkus. Puikų japonų įvaizdį Žemaitijos klubuose užtvirtino Shogo Tabata, pasižymėjęs vos prasidėjus antrajam kėliniui. 78-ąją min. tašką padėjo po keitimo pasirodęs kolumbietis Bryanas Mosquera.
„Minija“ prieš Plungės vienuolikę vis dar turi ne tik 3 taškų pranašumą, bet ir mačą atsargoje. Šį savaitgalį Kretingos futbolininkai lygoje nerungtyniavo, nes grūmėsi istorinėje akistatoje dėl LFF taurės. Nors finale Kaune Dariaus Gvildžio auklėtiniai 0:3 nusileido „Kauno Žalgiriui“, liūdėti jie neturi kada. Jau ateinantį šeštadienį jų namuose laukia pats svarbiausias sezono mūšis dėl lygos aukso su „Babrungu“. Jei Kretingos komanda pralaimės, Plungės vyrai taškais susilygins su konkurente ir aukso likimas spręsis pačioje finišo tiesiojoje. Ten reikšmės gali turėti ir tarpusavio susitikimų rezultatai – kol kas jie palankesni „Babrungui“, 1:0 laimėjusiam pirmąją kaktomušą Plungėje.
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