Laso įvertino „Žalgirio“ stiprybes: išskyrė talentingus gynėjus ir sirgalių sukuriamą atmosferą Kaune

Prieš būsimas rungtynes Kaune vyriausiasis turkų ekipos treneris Pablo Laso išskyrė žalgiriečių stiprybes.
„Žaisti Kaune visada labai sunku, nes „Žalgiris“ turi vieną geriausių sirgalių bendruomenių Eurolygoje ir sukuria neįtikėtiną atmosferą. „Žalgiris“ surinko labai talentingą sudėtį ir stiprią gynėjų grandį, kurioje yra tokie puikūs taškų rinkėjai kaip Carsenas Edwardsas, Maodo Lo ir Sabenas Lee.
Jonas Valančiūnas taip pat yra svarbi jų komandos dalis, o patyręs įžaidėjas Nigelas Williamsas-Gossas gerai vadovauja komandai.
Atsižvelgdami į visa tai, tikimės sunkių rungtynių. Turime suprasti, kad norėdami pasiekti norimą rezultatą, privalome su tinkama energija žaisti visas 40 minučių“, – kalbėjo strategas.
Kol kas Stambulo klubas Eurolygoje stringa ir per pirmuosius penkis turus yra iškovojęs vos vieną pergalę.
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