„Žalgirio“ ir „Anadolu Efes“ dvikova vyks pilnoje arenoje

Bilietus į penktadienio rungtynes iššlavę sirgaliai pratęs įspūdingą tradiciją – tai bus jau 43-iosios iš eilės išparduotos žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, o ši serija tęsiasi daugiau nei du pilnus sezonus.
Per ilgąją rungtynių pertrauką pirmą kartą gyvai nuskambės naujasis „Lilas ir Innomine“ „Žalgiriui“ skirtas kūrinys „Ketvirtadienis“, o išskirtiniame muzikiniame pasirodyme dueto prisijungs Kauno „Rubininis“ choras bei „Žalgirio“ šokėjos.
Rungtynių dienos pramogos prasidės dar gerokai prieš ginčo kamuolio išmetimą. Arenos koridoriuose besirenkančių sirgalių lauks įvairios aktyvacijos bei galimybė laimėti „Žalgirio“ partnerių prizus. Sirgaliai kviečiami į areną atvykti anksčiau, kad išvengtų eilių prie įėjimų ir spėtų pasimėgauti visomis pramogomis.
Prieš rungtynes, 19.20 val., sirgalių lauks ir tradicinė „Žalgiris Insider“ studija, kurioje būsimą akistatą su „Anadolu Efes“ aptars „Žalgiris TV“ laidų vedėjas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas, arenos balsas Vladas Kuzminskas ir vienas grupės „Lilas ir Innomine“ narių Konstantinas Kiveris – Lilas, papasakosiantis apie naująją dainą.
Į rungtynes sirgaliai raginami atvykti pasipuošę žaliai balta „Žalgirio“ atributika bei nepamiršti savo šalikų, kuriuos aistruoliai kviečiami tradiciškai iškelti į viršų prieš rungtynes.
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