20 geriausių pasaulio tenisininkų ir tenisininkių ypatingame laiške pareikalavo didesnių honorarų „Didžiojo kirčio“ turnyruose

Kaip skelbia BBC, teniso žvaigždės nori, kad „Didžiojo kirčio“ turnyrai uždirbamas pajamas po lygiai padalintų tarp organizatorių ir žaidėjų. Tenisininkai tikina, kad šiuo metu pajamos nėra dalinamos po lygiai.

„Pažiūrėkite, kaip šitą problemą išsprendė NBA. Ten pajamos dalinamos į dvi lygias dalis. Žaidėjai sunkiai dirba, kad pasiektų teniso aukštumas ir už tai turi būti atlyginta. Aš pati žinau, kiek darbo reikėjo įdėti, kad pasiekčiau elitinių turnyrų lygį. Manau, kad jei „Didžiojo kirčio“ turnyrų priziniai fondai padidės, iš to išloš ne tik geriausi pasaulio žaidėjai, bet ir tie, kurie yra antrajame ar trečiajame reitingo šimtuke. Kai esi kažkur šimtuko gale, būna labai sunku išlaikyti visą komandą, o be jos šiame sporte aukštumų nepasieksi“, – Benui Rothenbergui sakė Paryžiaus olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng.

Top 20 players from ATP and WTA sent a letter to the Grand Slam tournaments demanding more prize money as a greater share of revenues.



I spoke to three top players about it today in Charleston; Zheng Qinwen had the most to say.



