16 profesionalių sportininkų, kurie priklauso LGBTQ bendruomenei

Tv3.lt kviečia susipažinti su 16 sportininkų istorijomis, kurie išdrįso kalbėti.

Billie Jean King vardas yra vienas garsiausių profesionalaus teniso pasaulyje. Per savo karjerą ji pelnė 39 „Grand Slam“ titulus nuo 1966 iki 1975 m. Ji taip pat įveikė Bobby Riggsą garsiosiose „Battle of the Sexes“ rungtynėse. Tačiau 1981 m. buvo paviešinta, kad B. J. King yra lesbietė, o jos publicistai liepė neigti šį teiginį.

„Aš pasakiau: Aš to nedarysiu. Man nerūpi. Man svarbu pasakyti tiesą, – po 44 metų B. J. King pasakojo „NBC News“. – Vieną dalyką mano mama visada sakydavo: „Sau turi būti savimi“.

Kita profesionali tenisininkė Renée Richards buvo viena iš pirmųjų translyčių sportininkių, rašo „Business Insider“.

Renée Richards pasikeitė lytį 70-aisiais, o 1976 m. ji pateikė paraišką dalyvauti „US Open“ turnyre. Ji atsisakė atlikti privalomą Barr‘o kūno testą, kurio metu butų ištirtas jos kraujas tam, kad organizatoriai sužinotų jos lytį. Kai „US Open“ turnyras jos nepriėmė, ji padavė Jungtinių Valstijų teniso asociaciją į teismą dėl diskriminacijos ir laimėjo.

R. Richards galiausiai pasitraukė iš šio sporto 1981 m. ir tapo įtakinga trenere. Šiandien ji atsisako būti dėmesio centre kaip transaktyvistė.

„Prieš daugelį metų aš buvau pradininkė, nesiginčiju dėl to. Jie visi citavo mane ir mano teismo bylą, – 2019 m. ji sakė „Sports Illustrated“, – Bet nebesu.“

Michaelas Samas buvo pirmasis gėjus, pašauktas į Nacionalinę Futbolo Lygą (NFL – National Football League).

2014 m. Michaelas Samas prisipažino esantis gėjus interviu su „ESPN“ metu ir tais pačiais metais įėjo į istoriją. Jį pasirinko tuometinis Sent Luiso klubas „Rams“, ir jis tapo pirmuoju prisipažinusiu gėjumi, pašauktu į NFL.

REKLAMA

„Nuo vasario ir mano prisipažinimo, sulaukiau daug apkalbinėjimų, spekuliacijų, gandų dėl buvimo pirmuoju prisipažinusiu gėjumi futbolininku, bet žinote ką? Tai neturėtų rūpėti. Turėtų rūpėti tik mano žaidimas“, – netrukus po pašaukimo spaudos konferencijoje sakė M. Samas.

Deja, M. Samas buvo atleistas iš komandos, o 2015 m. jis paskelbė, kad palieka sportą visam laikui.

Ryanas Russellas tapo pirmuoju atvirai biseksualiu asmeniu NFL ir bet kurioje didesnėje profesionalų lygoje.

Ryanas Russellas Dalaso „Cowboys“ ir Tampos įlankos „Buccaneers“ komandose buvo šoninis gynėjas, po to tapo laisvuoju agentu. Tačiau 2019 m. jis išgarsėjo kai parašė esė, kurioje paskelbė esąs biseksualus.

„Tegul tai jums įsišaknyja į smegenis: nors LGBTQ žmonės klesti visose viešojo gyvenimo srityse – politikoje, pramogų industrijoje, geriausiose Amerikos korporacijose – jie yra tokie nematomi profesionaliame sporte, kad apkalbų tinklaraštininkas daro paslaugą biseksualui futbolininkui neatskleisdamas, kad jis susitikinėja su vyrais, – esė rašė R. Russellas. – Niekas neturėtų slapstytis tik tam, kad galėtų gyventi kaip nori. Niekeno pasaulyje buvimas atsargiu neturėtų reikšti buvimo ne savimi. Pasirinkta karjera neturėtų diktuoti visų priimamų gyvenimo sprendimų.“

Ryanas O'Callaghanas prisipažino esąs gėjus kai išėjo į pensiją.

Ryanas O'Callaghanas NFL žaidė šešis sezonus Naujosios Anglijos „Patriots“ ir Kanzaso „Chiefs“ komandose. Jis išėjo į pensiją 2011 m., būtent tada jis galvojo apie savižudybę ir tapo priklausomas nuo nuskausminamųjų.

„Visas mano planas buvo žaisti futbolą ir nusižudyti, – 2019 m. jis sakė „NBC News“. – Aš buvau įsitikinęs nuo mažų dienų, kad mano šeima niekada manęs nemylės, jei sužinos, kas aš esu iš tikrųjų. Tai, ką išgirsti dar vaikystėje – kaip homoseksualius žmones vadina p******s, kaip apkalbinėjamas homoseksualus vaikinas, kaip iš tokių žmonių tyčiojasi televizijoje. Jei jūsų vaikas homoseksualus, jis girdi, ką jūs kalbate apie tokius žmones, kaip jis. Jis viską prisimena. Tai buvo prieš 25 metus. Dauguma dalykų buvo sakomi dėl neišprusimo, o ne neapykantos.“

REKLAMA

Psichologas įtikino sportininką prisipažinti savo šeimai. Kai šeima jį priėmė išskėstomis rankomis, jis prisipažino ir viešai 2017 metais.

Futbolo žvaigždė Megan Rapinoe yra viešai pripažinusi, kad yra lesbietė.

2019 m. JAV nacionalinė moterų futbolo komanda laimėjo FIFA moterų pasaulio taurę, tačiau atrodė, kad visos akys krypo į komandos žvaigždę ir kapitonę M. Rapinoe. Sportininkė greitai išgarsėjo televizijos interviu serijoje, kur ji išreiškė savo paramą moterų ir LGBTQ teisėms ir prisipažino esanti lesbietė.

„Manau, kad moterys sportininkės apskritai yra kiekvieno protesto priešakyje, nes mes esame homoseksualios, esame moterys, esame skirtingų odos spalvų moterys – viskas vienu metu, – 2019-aisiais „NBC news“ sakė M. Rapinoe. – Deja, mes nuolat esame tam tikru būdu engiamos. Taigi jaučiu, kad tai, jog esame sportininkės, tai, kad esame geriausios, jau yra savotiškas protestas ir tam tikras iššūkis.“

Robbie Rogersas buvo pirmasis prisipžinęs gėjus futbolininkas profesionalų lygoje.

Robbie Rogersas futbolą Anglijoje žaidė iki 2013 m., kai paskelbė esąs gėjus ir paliekantis sportą. Vėliau „The Guardian“ jis pasakė, kad paliko sportą po prisipažiimo, nes nenorėjo žiniasklaidos dėmesio ir jo gyvenimo tyrinėjimo.

„Aš tiesiog norėčiau būti futbolininku, – 2013 m. sakė R. Rogersas. – Aš nenorėčiau turėti reikalų su visu tuo cirku. Ar žmonės ateina pažiūrėti rungtynių, nes tu gėjus? Ar aš norėčiau kiekvieną dieną duoti interviu, kurių metu žmonės klaustų: „Taigi, jūs prausiatės kartu su vaikinais – kaip dėl to jaučiatės?“

Tačiau po kelių mėnesių jis prisijungė prie Los Andželo komandos „Galaxy“ ir tapo pirmuoju prisipažinusiu gėjumi, žaidusiu didžiausioje JAV profesionalų lygoje.

Jasonas Paulas Collinsas buvo pirmasis NBA žaidėjas, kuris prisipažino esąs gėjus.

2013 m. Jasonas Paulas Collinsas įėjo į istoriją, kai tapo pirmuoju asmeniu, atvirai prisipažinusiu gėjumi iš keturių pagrindinių profesionalių sporto šakų. Kai jis buvo Vašingtono „Wizards“ centras, jis paskelbė šią žinią „Sports Illustrated“ straipsnyje, kuriame rašė: „Aš esu 34 metų NBA centras. Aš juodaodis. Ir aš esu gėjus“.

REKLAMA

„Neketinau būti pirmuoju atvirai gėjumi sportininku, žaidžiančiu didžiausią Amerikos komandinį sportą. Bet kadangi esu, džiaugiuosi pradėjęs pokalbį, – sakė jis. – Norėčiau nebūti tuo vaiku klasėje, kuris, pakėlęs ranką, pasako: „Aš kitoks“. Jei galėčiau rinktis, kažkas jau būtų tai padaręs. Niekas dar to nepadarė, todėl aš pakėliau ranką.“

Kitais metais J. P. Collinsas pasitraukė iš NBA po 13 pražaistų sezonų lygoje.

Sheryl Swoopes, WNBA (Moterų krepšinio lygos) žaidėja, taip pat yra homoseksuali.

Sheryl Swoopes turi tris olimpinius aukso medalius, o kai kurie ją vadina Moterų krepšinio lygos Michaelu Jordanu. 2005 m. ji prisipažino esanti lesbietė.

„Buvau tame savo gyvenimo taške, kai galiausiai įgriso apsimetinėti tuo, kuo nesu, – 2005 m. „The New York Times“ pasakojo S. Swoopes. – Iš esmės gyvenau mele. Pastaruosius septynerius, aštuonerius metus laukiau, kol galėsiu iškvėpti.“

S. Swoopes pasitraukė iš sporto 2011-aisiais.

Pirmuoju atvirai translyčiu profesionaliu boksininku tapo Patricio Manuelis.

2000-ųjų pradžioje Patricio Manuelis pradėjo profesionaliai boksuotis kaip moteris ir išgarsėjo, tapdamas JAV nacionalinio mėgėjų bokso čempionu. Kai galiausiai tapo vyru, jis neteko trenerio ir sporto salės.

„Tai labai mane įskaudino... Sporto salės yra saugi erdvė, – 2018 metais „The Guardian“ sakė P. Manuelis. – Kai man pasakė, kad galiu čia sportuoti, bet niekas negali sužinoti, kad čia sportuoju... Aš taip negyvenu savo gyvenimo. Aš niekada nesileisiu į kompromisą dėl to, kas aš esu, tik tam, kad kažkas jaustųsi patogiai.“

Tačiau 2018 m. P. Manuelis profesionaliose varžybose kovojo su Hugo Aguilaru ir laimėjo, tapdamas pirmuoju atvirai translyčių boksininku JAV.

Tuo tarpu Orlando Cruzas tapo pirmuoju atvirai gėjumi bokse.

2012 m. profesionalus boksininkas iš Puerto Riko Orlando Cruzas paskelbė esąs gėjus. Tuo metu jis sakė: „Aš visada didžiavausi ir visada didžiuosiuosi esąs gėjus.“

REKLAMA

„Nenoriu slėpti savo tapatybės, – tuomet jis sakė „ESPN“. – Aš noriu, kad žmonės žiūrėtų į tokį mane, koks aš esu. Aš esu profesionalus sportininkas, kuris visada ringe parodo visus savo sugebėjimus. Noriu, kad žmonės ir toliau žinotų mane dėl mano bokso įgūdžių, charakterio, mano sportinio meistriškumo. Bet aš taip pat noriu, kad vaikai, kenčiantys nuo patyčių, žinotų, kad tu gali būti tuo, kuo nori būti gyvenime, įskaitant profesionalų boksininką, kad viskas yra įmanoma ir kad kas tu esi ar ką tu myli neturėtų trukdyti gyvenimo pasiekimams.“

2016 m. jis skyrė varžybas šaudynių, kurios įvyko Floridos miesto Orlando gėjų naktiniame klube, aukoms.

Fallon Fox yra pirmoji atvirai translytė profesionali MMA kovotoja.

2013 m. Fallon Fox „Sports Illustrated“ ir „Outsports“ interviu serijoje pasakė, kad yra moteris, ir tapo pirmąja translyte moterimi MMA kovos istorijoje. Jos prisipažinimas sukėlė plačią kritiką ir ginčus, todėl daugeliui kilo abejonių, ar jai turėtų būti leista kovoti su moterimis.

„Man prireikė maždaug metų, kad suprasčiau ir pajausčiau translyčių asmenų palaikymą, – 2015 metais „The Guardian“ pasakojo F. Fox. – Nes jie bijo. Kai kurie iš jų mane palaiko, bet bijo ateiti pasižiūrėti, kaip aš kovoju. Bet buvo kova, kai žmonės atėjo manęs palaikyti, ir tai viskas, ko man reikėjo. Norėjau įsitikinti, kad turiu žmones, už kuriuos kovoju.“

Praėjusiais metais prisipažino ir olimpinis gimnastas Danellis Leyva.

D. Leyva atstovavo JAV 2012-ųjų Londono ir 2016-ųjų Rio olimpinėse žaidynėse, iškovodamas atitinkamai bronzą ir sidabrą. 2020 m. jis vėl išgarsėjo, kai socialinių tinklų platformoje „Twitter“ prisipažino esąs homoseksualus.

„Jau seniai žinojau, kad nesu heteroseksualus, – rašė jis socialiniame tinkle „Twitter“, 2020-ųjų spalio 11 d. – Bet dėl tam tikrų labai asmeniškų priežasčių aš visada atstumdavau tą savo pusę. Šių metų pradžioje aš pagaliau supratau, kad esu biseksualus/panseksualus (vis dar bandau tai išsiaiškinti).“

REKLAMA

Toliau jis teigė, kad anksčiau jam kilo sunkumų tai pripažinti viešai dėl egzistuojančių stereotipų.

„Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl anksčiau viešai neprisipažinau, yra ta, kad visą gyvenimą dėl kokių nors priežasčių man visada buvo primestas kitų žmonių suvokimas apie mano paties seksualumą, ir tai visada privertė dar stipriau nesutikti su kylančiomis mintimis, – rašė jis. – Dėl to jaučiausi nejaukiai. Ne todėl, kad aš buvau įsižeidęs, nes buvimas gėjumi jokiu būdu nėra įžeidžiantis dalykas, bet todėl, kad tos mintys man atrodė tokios nepageidaujamos.“

Olimpinis slidininkas Gusas Kenworthy apie savo orientaciją išdrįso prabilti socialiniuose tinkluose.

2014 m. Gusas Kenworthy iškovojo sidabro medalį Sočio olimpinėse žaidynėse. Praėjus vos metams slidininkas vėl išgarsėjo. Jis „Twitter“ tinkle pasidalino savo nuotrauka, kurioje jis – ant „ESTN“ žurnalo viršelio – ir parašė: „Aš esu gėjus“.

„Oho, kaip gera buvo parašyti šiuos žodžius, – tuo metu „Facebook“ sakė G. Kenworthy. – Didžiąją savo gyvenimo dalį bijojau priimti šią tiesą apie save. Vis dėlto neseniai priėjau tą tašką, kai supratau, kad skausmas yra didesnis nei baimė, ir aš labai didžiuojuosi, kad pagaliau prisipažinau.“

Caitlyn Jenner pasikeitė lytį beveik 40 metų po to, kai olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą.

1976 m. olimpinėse žaidynėse Caitlyn Jenner iškovojo aukso medalį ir pamušė pasaulio rekordą, kas atnešė jai šlovę. Bėgant metams ji išliko viešumoje – tikriausiai labiausiai išgarsėjo tada, kai kartu su savo šeima pradėjo vaidinti realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“. Jos vardas pateko į kiekvienos žiniasklaidos priemonės svarbiausias antraštes 2015 m., kai ji prisipažino, kad keičia savo lytį, ir pasidalijo savo nauju vardu – Caitlyn.

„Mano gyvenimas yra toks paprastas, – 2018-aisiais žurnalui „Variety“ pasakojo C. Jenner. – Aš tiesiog visą dieną būnu savimi. Manau, kad žmonės galvoja, jog tik kai pasikeiti lytį, tampi visiškai kitu žmogumi. Aš vis dar tas pats asmuo. Caitlyn gyveno manyje visą gyvenimą.“

REKLAMA

Dabar ji kandidatuoja į Kalifornijos gubernatoriaus poziciją.

Johnny Weiras yra olimpinis čiuožėjas ir atvirai prisipažinęs esąs gėjus.

Johnny Weiras yra laikomas superžvaigžde dailiojo čiuožimo pasaulyje. Jis išgarsėjo 2006-ųjų ir 2010-ųjų olimpinėse žaidynėse. Nuo tada J. Weiras pateko į pagrindinę žiniasklaidą, pasirodė savo paties realybės šou pavadinimu „Be good, Johnny Weir“ ir vedė kelis gyvenimo būdo pokalbių šou segmentus. 2011 m. jis išleido savo memuarus, kuriuose prisipažino esąs homoseksualus.

„Seksualumą dėviu taip pat, kaip ir savo lytį ar odos spalvą. Tai yra kažkas, su kuo aš gimiau, – J. Weiras rašė „Twitter“ 2018 m. – Man nepaprastai pasisekė, kad užaugau priimančioje šeimoje / bendruomenėje. Galbūt todėl nematau savo seksualumo kaip dalyko, kurį reikėtų išryškinti. Tačiau esu amžinai skolingas iki manęs kovojusiems kariams, kurių dėka aš galiu atvirai gyventi savo gyvenimą.“