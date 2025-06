Manny Pacquiao sugrįžta į ringą dėl WBC diržo – kova su Mario Barrioso bus istorinis iššūkis

Dvikova vyks liepos 19 d. „MGM Grand Garden Arena“ arenoje Las Vegase. Tai jau 14-asis M. Pacquiao pasirodymas šioje legendinėje vietoje – pirmą kartą jis čia kovojo dar 2001 m. prieš Pietų Afrikos kovotoją Lehlo Ledwabą.

M. Pacquiao (62-8-2, 39 nokautai) siekia dar kartą priminti pasauliui, kodėl jis laikomas vienu didžiausių visų laikų boksininkų. Nors filipiniečiui jau 46-eri metai, M. Pacquiao vis dar dega noru kovoti aukščiausiame lygyje prieš geriausius pasaulio kovotojus.

„Ugnis, ryžtas ir noras sunkiai dirbti vis dar manyje. Vis dar mėgaujuosi bėgiojimu po kalnus. Ne kiekvienas kovotojas tai jaučia. Tai – palaima, nes mano karjeroje buvo daug didelių kovų, o aš vis dar čia. Aš sugrįžau.

Dėkoju bokso gerbėjams visame pasaulyje, kad mane vėl priėmėte. Tikiuosi, kad liepos 19 d. ši kova visus pradžiugins. Visi čia esantys rimtai treniruosis, kad liepos 19-oji dovanotų žiūrovams tikrą šventę.

M. Barriosas – toks kovotojas, kuris gerbėjams dovanoja įdomias kovas. Mums abiem žengus į ringą, tai bus tikras reginys – to ir siekiu“, – sakė M. Pacquiao.

M. Pacquiao patikino, kad nepaisant neaktyvumo ringe, jis niekada nenustojo treniruotis.

„Vėl tapti pasaulio čempionu man reikštų labai daug. M. Pacquiao visada sugeba nustebinti gerbėjus. Tai mano aistra, tai man labai svarbu. Noriu, kad šita kova visus nudžiugintų.

Mano tikslas – palikti pėdsaką bokso istorijoje. Noriu įkvėpti jaunąją kartą, svajojančią tapti čempionais.

Žinau, ką gali M. Barriosas ir žinau, kad kartu galime pradžiuginti žiūrovus.

Mano kūnas spėjo pailsėti ir tai man išėjo į naudą. Dabar esu pasiruošęs sugrįžti ir parodyti žiūrovams puikią kovą. Žinau, kad M. Barriosas sunkiai treniruojasi gindamas titulą. Aš esu pretendentas, todėl žinau, kad turiu dirbti dvigubai ir save spausti, jei noriu laimėti. Tai mano tikslas.

Boksuoju jau daug metų, ir net tada, kai nedalyvavau kovose, mintimis vis tiek buvau bokse. Netgi savo namuose turiu bokso salę ir nuolat treniravausi. Tikrai pasiilgau bokso“, – sakė M. Pacquiao.

Paskutinį kartą pergalę jis šventė 2019-aisiais, kai įveikė Keithą Thurmaną, o paskutinį sykį ringe pasirodė 2021 m., kai vieningu teisėjų sprendimu nusileido Yordeniui Ugasui. Dabar M. Pacquiao akys nukreiptos į naują tikslą – pagerinti savo paties rekordą ir tapti vyriausiu WBC pusvidutinio svorio čempionu istorijoje.

Manny Pacquiao and Mario Barrios face off in Las Vegas.



Big size advantage from the champion Barrios and a lot of respect shown to the 46 year old legend. #Boxing #PacquiaoBarrios pic.twitter.com/FVH2SzvRmr