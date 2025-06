MLS žaidėjai reikalauja didesnių premijų už FIFA klubų pasaulio čempionato pajamas

„Sounders“ yra viena iš 32 komandų, kurios šį mėnesį dalyvaus FIFA rengiamame išplėstame Pasaulio klubų čempionate. Prieš dvikovą su Minesotos „United“ žaidėjai viešai demonstravo savo poziciją, o jų veiksmus palaikė ir MLS žaidėjų asociacija (MLSPA).

Every Sounders player is currently wearing a "Club World Cash Grab" shirt in warmups. pic.twitter.com/XGIlVgSbUS

