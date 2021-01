UEFA laikosi plano – Europos čempionatą turėtų rengti 12 šalių

Minint Europos futbolo čempionato 60-metį nuspręsta, kad artimiausias čempionatas bus išskirtinis ir vyks net 12-oje skirtingų šalių.

Rudenį, plintant koronavirusui, sklido kalbos, kad UEFA atsisakys tokio plano, nenorės rizikuoti ir čempionatą rengs vienoje valstybėje, tačiau dabar organizacijos prezidentas Aleksandras Čeferinas tikina, jog bus bandoma įgyvendinti pirminį planą.

„Esu optimistiškas, kad artėjant čempionato startui situacija su virusu bus gerokai pasikeitusi. Svarbu suteikti čempionatą rengiantiems miestams ir vyriausybėms kaip įmanoma daugiau laiko, kad išsiaiškintume, ką galėsime padaryti birželio ir liepos mėnesiais. Fanai yra didžiulė futbolo dalis, jie šį sportą daro ypatingą. Turime pasistengti ieškoti būdų, kaip juos sugrąžinti į stadionus“, – sakė A.Čeferinas.

