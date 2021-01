LKL prezidentas: jei klubai norės, vėl dalyvausiu rinkimuose

Nuo pat 2013-ųjų lygos prezidento pareigas einantis R. Milašius pasakojo, kokių veiksmų ėmėsi tik pradėjęs vadovauti čempionatui.

„Aš pasukau kitu kampu. Tai, kas yra pritaikyta Europoje ir NBA, stengiausi pritaikyti ar kopijuoti čia. Nebijau to žodžio, nes jeigu kažkas yra gerai padaryta, nereikia keisti, o verčiau pritaikyti. Per 3-4 metus bandžiau sulipdyti savo komandą. Sukūriau jauną, perspektyvų kolektyvą, kuris pamilo krepšinį vadybiniame darbe“, – sakė lygos vadovas.

Kalbėdamas su R. Valatka, R. Milašius pranešė dalyvausiantis LKL prezidento rinkimuose, jei sulauks klubų paramos.

„Tų kalbų girdėjau labai daug. Ir federacija, ir kas tik nori. Gyvenimas ir likimas diktuoja patys. Kaip bus, nežinau. Klubai išreikš nuomonę, ar aš dar reikalingas, ar ne. Sakyčiau, kad dėl įdirbio, kuris yra padarytas, kai kurie klubai nori, kad aš dar pabūčiau. Aš galvoju, kad rinkimuose pabandysiu savo kandidatūrą iškelti, jei klubai to norės. Nenorės – pasirinks kitą vadovą“, – atviravo R. Milašius.

Taip pat pokalbyje buvo gvildenamos ir kitos temos, tarp jų – blankus Vilniaus „Ryto“ sezonas, prasidėjęs svajonėmis apie čempionų titulą.

„Vasarą matydamas, ką renka Vilniaus komanda, galvojau, kad čempioną pakeisti bus sunku, bet intriga gali atsirasti. Ne visada viskas pavyksta. Valdyti klubą yra turbūt sudėtingiau nei įmonę. Tos dvylika asmenybių yra sudėtingas klausimas.

Vilniui nepasiseka to padaryti, bet kaip mes bekalbėtume, Gedvydo Vainausko komanda per 20 metų konkurenciją sudarė, vienaip ar kitaip, prie jo buvo klubas. Per dieną negalima suburti komandos, tikėkimės, kad kada nors ji bus“, – apie sostinės klubo reikalus kalbėjo R. Milašius.

Išsamų daugiau nei pusvalandžio trukmės pokalbį su LKL prezidentu žiūrėkite naujausiame „Krepšinio su R. Valatka“ epizode.