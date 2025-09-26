„Xiaomi“ pristatė naujus išmaniuosius telefonus – į rinką žengia „T15“ serijos flagmanai

Išskirtinė kamerų sistema
Naujoji „Xiaomi 15T“ serija siūlo pažangią trigubą kamerų sistemą, sukurtą kartu su „Leica“. Abu modeliai turi pagrindinę, itin plataus kampo ir teleobjektyvo kameras, o „Pro“ versija papildyta išskirtiniu „Leica 5X Pro“ teleobjektyvu. Tai leidžia įamžinti tiek plačias panoramas, tiek smulkiausias detales, priartinant vaizdą iki 20 kartų.
Pagrindinė 50 MP kamera su „Leica Summilux“ objektyvu užtikrina ryškias spalvas ir detales net prasto apšvietimo sąlygomis, o „Pro“ modelyje integruotas „Light Fusion 900“ jutiklis pagerina vaizdų aiškumą ir spalvų tikslumas. Abu modeliai taip pat turi 32 MP priekinę kamerą, skirtą kokybiškoms asmenukėms ir vaizdo skambučiams.
Filmavimui telefonai palaiko 4K HDR10+ raišką visais objektyvais, o „Pro“ modelis gali įrašyti net 4K 120 kadrų per sekundę – puikiai tinka kuriant kinematografiškus klipus.
Pažangi kameros sistema veikia kartu su „Xiaomi AISP 2.0“ – naujos kartos kompiuterinės fotografijos platforma, kuri pagerina portretus, spalvas ir kontrastus. Naudotojai gali rinktis naujus foninio apšvietimo efektus, reguliuoti fokusą ar pasinaudoti greituoju „Leica Street Photography“ režimu, leidžiančiu akimirksniu fiksuoti kadrus net neatrakinus telefono.
Nauja operacinė sistema
„Xiaomi 15T Series“ žengia didelį žingsnį pirmyn ne tik fotografijos, bet ir ryšio technologijų srityje – ji iš naujo apibrėžia, kaip vartotojai gali palaikyti ryšį bet kurioje aplinkoje. Šios naujovės centre – pažangi „Xiaomi Astral Communication“ sistema, kurios dalis yra ir nauja „Xiaomi Offline Communication“ sistema, leidžianti skambinti tarp įrenginių net be mobiliojo ryšio ar „Wi-Fi“. „Pro“ modelis veikia iki 1,9 km atstumo, o „Xiaomi 15T“ – iki 1,3 km.
Ryšio stabilumą užtikrina „Surge T1S Tuner“, „Super Antenna Array“ ir „AI Smart Antenna Switching“, kurie parenka optimalų signalą įvairioms veikloms – nuo transliacijų iki žaidimų.
Be pažangių ryšio technologijų, „Xiaomi 15T Series“ – pirmoji išmaniųjų serija su naujausia programine įranga – „Xiaomi HyperOS 3“. Be to, dirbtinio intelekto technologija „Xiaomi HyperAI“ ir patobulintas įrenginių tarpusavio junglumas padidins produktyvumą, leisdamas vartotojams dar paprasčiau dalintis turiniu ir jį sinchronizuoti.
Dar didesnis ir ryškesnis ekranas
Naujoji išmaniųjų serija siūlo ryškiausią ir didžiausią ekraną iš visų „Xiaomi“ įrenginių – 6,83 colio ekranas leis lengvai kurti bei skaityti turinį ir mėgautis pramogomis su įtraukiančiais vaizdais2. Jo maksimalus ryškumas siekia net 3200 nitų, todėl vaizdas matomas ryškiai net itin saulėtą dieną.
„Xiaomi 15T Pro“ vizualinę patirtį pakelia į dar aukštesnį lygį – ekraną iš visų keturių pusių juosia vos 1,5 mm rėmeliai, kurie sukurti naudojant LIPO technologiją². Jie 27 proc. siauresni nei ankstesnės kartos², todėl ekranas atrodo didesnis, o pats įrenginys išlieka kompaktiškas.
Galia, deranti su ištverme
Galingam ekranui reikalinga tokia pat pajėgi vidinė įranga, todėl siekiant patenkinti šiuolaikinių vartotojų poreikius, „Xiaomi 15T Series“ užtikrina aukštą našumą ir efektyvų valdymą. Naujosios serijos baterija sukurta ilgam tarnavimui – ji išlaiko iki 80 proc. talpos net po 1600 įkrovimo ciklų.
Našumą užtikrina „MediaTek Dimensity 9400+“ (Pro) ir „Dimensity 8400-Ultra“ (bazinis) procesoriai, ženkliai spartesni už ankstesnius modelius.
Kartu su galingu našumu itin svarbus ir patikima šilumos kontrolė, užtikrinanti komfortą ilgų naudojimo sesijų metu. Čia pagrindinį vaidmenį atlieka „Xiaomi 3D IceLoop System“. Skirtingai nei įprastos pasyvios aušinimo sistemos, lėtai pernešančios šilumą į telefono paviršių, ši technologija efektyviai atskiria garus nuo skysčio.
Elegantiški ir patvarūs
„Xiaomi 15T Series“ išsiskiria ne tik prabangiu dizainu, bet ir tvirtesne konstrukcija. Apsaugą užtikrina „Corning Gorilla Glass 7i“ ekranas, kuris yra net 100 proc. atsparesnis įbrėžimams nei ankstesnės kartos², bei stiklo pluošto nugarėlė, suderinanti stilių ir patvarumą. Abu modeliai taip pat turi IP68 standartą – tai reiškia, kad įrenginiai yra atsparūs dulkėms ir gali išlaikyti iki 3 metrų gėlo vandens gylį.
„Xiaomi 15T Pro“ galima rinktis iš juodos, pilkos ir Mocha Gold spalvos. Tuo metu „Xiaomi 15T“ bus prieinamas juodos, pilkos bei išskirtinės Rose Gold6 spalvos, sukurtos vartotojams, ieškantiems madingo ir elegantiško akcento.
„Xiaomi 15T Pro“ bus siūlomas trimis atminties konfigūracijomis, o jo kaina prasidės nuo 899 Eur. „Xiaomi 15T“ vartotojams pasiūlys dvi atminties versijas, kurių kaina prasidės nuo 649 Eur.
Apie „Xiaomi Corporation“
„Xiaomi Corporation“ buvo įkurta 2010 m. balandį, o 2018 m. liepos 9 d. debiutavo Honkongo vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše (1810.HK). „Xiaomi“ – tai vartotojų elektronikos ir išmaniosios gamybos bendrovė, kurios veiklos akcentas – išmanieji telefonai ir prie IoT platformos prijungta išmanioji technika.
Vadovaudamasi vizija „Būti draugais su savo vartotojais ir tapti šauniausia bendrove jų akyse“, „Xiaomi“ nuolat siekia inovacijų, aukščiausios kokybės vartotojų patirties ir veiklos efektyvumo. Įmonė kuria išskirtinius produktus sąžiningomis kainomis, kad kiekvienas pasaulio žmogus galėtų mėgautis geresniu gyvenimu pasitelkęs inovatyvias technologijas.
Šiandien „Xiaomi“ yra viena pirmaujančių išmaniųjų telefonų gamintojų pasaulyje. 2025 m. birželį bendrovės išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių aktyvių vartotojų skaičius (MAU) pasiekė apie 731,2 mln. visame pasaulyje. Be to, „Xiaomi“ sukūrė didžiausią pasaulyje vartotojų AIoT (dirbtinio intelekto + daiktų interneto) platformą, prie kurios iki 2025 m. birželio 30 d. buvo prijungta apie 989,1 mln. išmaniųjų įrenginių (išskyrus telefonus, planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius). 2023 m. spalį „Xiaomi“ pristatė atnaujintą strategiją „Human x Car x Home“, kuri jungia asmeninius įrenginius, išmaniuosius namų produktus ir automobilius į vientisą ekosistemą. „Xiaomi“ visuomet savo veiklos centre iškelia žmogų ir siekia kurti vientisą, tarpusavyje susietą patirtį. Šiandien „Xiaomi“ produktai yra parduodami daugiau nei 100 šalių ir regionų. 2025 m. liepą „Xiaomi“ jau septintus metus iš eilės pateko į „Fortune Global 500“ sąrašą, užimdama 297-ą vietą.
„Xiaomi“ yra įtraukta į „Hang Seng Index“, „Hang Seng China Enterprises Index“, „Hang Seng TECH Index“ bei „Hang Seng China 50 Index“.
Straipsnį parengė: „UAB ACC Distribution“.