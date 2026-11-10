Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, Lietuvos ryšio operatoriai per trečiąjį ketvirtį užblokavo daugiau kaip 2,15 mln. skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais ir 5,25 mln. apgaulingų SMS žinučių.
RRT teigimu, sukčiai vis dažniau pasitelkia trumpąsias žinutes (SMS) ir ieško kitų būdų pasiekti gyventojus – naudojasi ne tik skambučiais, bet ir SMS bei susirašinėjimo programėlėmis.
„Mažėjantis apgaulingų skambučių srautas rodo, kad taikomos blokavimo priemonės veikia. Tačiau sukčiai nesitraukia – jie ieško naujų būdų pasiekti gyventojus ir vis dažniau naudojasi žinutėmis bei susirašinėjimo programėlėmis. Tai nuolatinės technologinės lenktynės: stiprinant vieną apsaugos grandį, sukčiai ieško silpnesnės. Todėl svarbu ne tik tobulinti technines apsaugos priemones, bet ir patiems gyventojams gebėti atpažinti apgaulę“, – pranešime cituojama RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Kaip atpažinti sukčių žinutes ir apsaugoti duomenis
RRT primena, kad sukčiai gali apsimesti valstybės institucijų, bankų ar kitų organizacijų atstovais ne tik SMS žinutėmis, bet ir per „WhatsApp“, „Viber“, „Messenger“ bei kitas susirašinėjimo programėles.
Gavę įtartiną žinutę, gyventojai raginami nespausti joje pateiktų nuorodų, neatidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens, elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo. Taip pat rekomenduojama užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje.
Atskleidus prisijungimo ar mokėjimo duomenis, patvirtinus mokėjimą ar pervedus pinigus, raginama kuo greičiau kreiptis į savo banką ir policiją.
RRT duomenimis, 99,8 proc. visų trečiąjį ketvirtį blokuotų SMS sudarė apgaulingos žinutės su nuorodomis į NKCS žalingomis pripažintas interneto svetaines.
Per trečiąjį ketvirtį operatoriai, turintys pareigą taikyti apsimestinių trumpųjų žinučių blokavimo priemones, užblokavo per 12,5 tūkst. identifikacinių požymių neatitikusias SMS.