Vienas prisijungimas kainavo 8 tūkst. eurų: Palangiškis pakliuvo į sukčių pinkles

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, 1966 metais gimęs vyras šeštadienį kreipėsi į Palangos policijos komisariatą.
Jis pranešė, kad tą pačią dieną, jungiantis prie galimai fiktyvios interneto svetainės, iš jo banko sąskaitos apgaule buvo pasisavinti 8 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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