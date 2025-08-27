Naujojo planšetinio kompiuterio „Redmi Pad 2“ apžvalga: konkurentams reiktų nerimauti

Naujausias planšetinis kompiuteris „Redmi Pad 2“ tik dar kartą tai patvirtina. Stilingas ir gerokai pigesnis nei analogiškų savybių konkurentai, puikiai tinkantis įvairiausioms kasdienėms užduotims atlikti.
Solidi „Redmi Pad 2“ išvaizda
Jei tiesiog duočiau „Redmi Pad 2“ palaikyti rankose, jūs net nesuprastumėte, kad jo kaina mažesnė nei 200 eurų. Tiesa, apie 199 eurus kainuoja pigiausia versija (4GB operatyvios ir 128 GB pastoviosios atminties), o man teko išbandyti brangesnę, apie 249 eurus kainuojančią versiją (8 GB/ 256 GB), kurią ir rekomenduočiau rinktis. Gaminami ir „Redmi Pad 2 4G“ modeliai, į kuriuos galima įstatyti SIM kortelę. Jie kiek brangesni: 4 GB/ 128 GB versija kainuoja apie 249 eurus, 8 GB/ 256 GB versija – apie 299 eurus. Tik siūlau gerai pasvarstyti ar jums reikia 4G LTE ryšio planšetiniame kompiuteryje: juk kiekvienas telefonas gali būti „Wi Fi“ maršrutizatoriumi, o jei turite naujesnį „Xiaomi“ ar „Redmi“ telefoną, sujungiamumo galimybės apskritai fantastinės – telefonas ir planšetinis kompiuteris „Redmi Pad 2“ taps vienu, duomenimis besidalijančiu organizmu.
„Redmi Pad 2“ atrodo taip pat gerai, kaip ir dvigubai ar trigubai brangesni planšetiniai kompiuteriai. Tą pojūtį, kad rankose laikai brangų gaminį, šiam planšetiniam kompiuteriui suteikia matine danga dengtas vientisas aliuminio korpusas ir santūrus dizainas, kuriame nėra jokių nereikalingų elementų. Nugarėlėje tik subtilus „Redmi“ logotipas ir kompaktiškas kameros modulis kampe, kuriam „Xiaomi“ parinko patrauklią ovalo formą. „Redmi Pad 2“ patogu laikyti rankoje, jis pakankamai plonas (7,4 mm storio) ir nėra sunkus (svoris – 510 g).
Lietuvoje galima rinktis arba tamsiai pilką „Graphite Black“, arba žalią „Mint Green“ planšetinio kompiuterio „Redmi Pad 2“ korpuso spalvą.
Rekomenduočiau atkreipti dėmesį ir į siūlomus priedus: apie 20 eurų kainuojantį tvirtą dėklą, galintį tarnauti kaip stovas ir apie 48 eurus kainuojantį „Redmi Smart Pen“ rašiklį.
„Redmi Pad 2“ ekranas
Planšetinis kompiuteris „Redmi Pad 2“ turi 11 colių LCD ekraną, kurio maksimalus atsinaujinimo dažnis – 90 Hz. Lyginant su ankstesniu modeliu, „Xiaomi“ padidino ekrano skiriamąją gebą iki 2560 x 1600 pikselių. Jis taip pat ryškesnis nei jo pirmtakas – dabar maksimalus ryškumas siekia 600 nitų, palyginti su buvusiais 400.
Vertinant šio planšetinio kompiuterio kainą, tai – geras ekranas, be to, „Xiaomi“ ekranai visada garsėja puikiu spalvų atkūrimu bei kontrastu. Jis ne tik ryškus ir spalvingas, kaip daugelio gerokai brangesnių planšetinių ekranai, bet ir palaiko 90 Hz atnaujinimo dažnį, kas užtikrina sklandų veikimą. „Redmi Pad 2“ ekrano žiūrėjimo kampai nėra patys geriausi, tačiau juk tai ne televizorius, o planšetinis kompiuteris į kurį 99,9 proc. atvejų žiūrime tiesiai, o ne kampu.
Ekrane nėra pirštų atspaudų skaitytuvo. Jo nėra ir įjungimo mygtuke, tačiau galima naudoti veido atpažinimo funkciją, kuri veikia patikimai.
„Redmi Pad 2“ garsas ir kameros
Jei ant stalo sudėtumėte įvairiausius planšetinius kompiuterius ir palygintumėte kaip jie skamba, „Redmi Pad 2“ garso kokybę įvertintumėte kaip įspūdingą. „Redmi Pad 2“ skleidžiamo garso net neverta lyginti su pigesnių planšetinių kompiuterių, turinčių vieną ar du paprastus garsiakalbius, garsu. Jį reikia lyginti su daug brangiau kainuojančiais planšetiniais kompiuteriais ir tada nustebsite, kad tarp brangiųjų yra nemažai daug blogiau skambančių.
Planšetiniame kompiuteryje „Redmi Pad 2“ yra net keturi garsiakalbiai (po du kiekvienoje pusėje) ir „Dolby Atmos“ technologijos palaikymas. Garsiakalbiai skamba puikiai, švariai, o „Dolby Atmos“ garsui suteikia dinamiškumo ir daugiau erdvės. Beje, „Redmi Pad 2“ turi ausinių lizdą, kurio šiais laikais daug telefonų ir planšetinių kompiuterių nebeturi, nors jis kartais praverčia.
Planšetiniame „Redmi Pad 2“ kompiuteryje yra dvi kameros: 8 MP raiškos galinė ir 5 MP priekinė. Daug apie jas kalbėti neverta, nes jei reikia fotografuoti, tą darome telefonu. Priekinė planšetinių kompiuterių kamera dažniausiai naudojama vaizdo pokalbiams ar susitikimams ir esant geram apšvietimui ši „Redmi Pad 2“ kamera veikia pakankamai gerai, galine planšetinio kompiuterio kamerą paprastai naudoju kokiems nors dokumentams fotografuoti ir tam jos raiškos visiškai užtenka.
„Redmi Pad 2“ našumas
„Redmi Pad 2“ širdis – aštuonių branduolių „Mediatek Helio G100 Ultra“ procesorius. Kaip jau minėjau, įsigiję pigiausią „Redmi Pad 2“ versiją turėsite 4 GB operatyviosios ir 128 GB pastoviosios atminties. Tačiau sumokėję 50 eurų daugiau, gausite dvigubai daugiau atminties (8 GB/ 256 GB). Jei jums reikės papildomos pastoviosios atminties, galite įstatyti „microSD“ ir atmintį praplėsti iki 2 TB. Jei „Redmi Pad 2“ naudosite darbui, naršymui internete, vaizdo turinio žiūrėjimui, jums užteks ir pigiausios versijos, bet jei planšetiniam „Redmi Pad 2“ kompiuteriui patikėsite sudėtingesnius uždavinius (vienu metu paleisti kelias programas ar žaisti 3D žaidimus), tada svarstytinas 8 GB/ 256 GB modelio įsigijimas – būtent tokį modelį testavau ir man jis patiko. Tiesa, nepuoliau tikrinti kaip jis veikia kai norisi redaguoti keliasdešimties gigabaitų vaizdo įrašus, netikrinau jo galimybių sudėtingiausios grafikos žaidimais – „Redmi Pad 2“ ne tam skirtas – tiesiog žiūrėjau kaip jis veikia atlikdamas kasdienes užduotis ir turiu pasakyti, kad savo kainų kategorijoje „Redmi Pad 2“ yra vienas geriausių įrenginių.
Baterijos veikimo laikas ir įkrovimas
„Redmi Pad 2“ turi 9000 mAh bateriją – talpesnę nei kai kurių brangesnių konkurentų. „Xiaomi“ teigia, kad su tokia baterija „Redmi Pad 2“ budėjimo rėžimu gali veikti 86 dienas, muziką atkurti 234 valandas, vaizdo įrašus – 17 valandų. Netikrinau, tačiau galiu pasakyti, kad žiūrint vaizdo įrašus valandą, baterija praranda apie 10 proc. įkrovos. Tai labai geras rezultatas, nors aritmetika rodo, kad bus mažesnis už deklaruojamas 17 valandų, tačiau tie deklaruojami duomenys, kaip ir elektromobilių nuvažiuojamas atstumas: sumažink ryškumą, pritildyk garsą ir bateriją naudosi taupiau.
„Redmi Pad 2“ komplektuojamas su 18 W krovikliu. Visiškai išsikrovusį planšetinį kompiuterį įkroviau per 2 val. 45 min. (po pusvalandžio pasiekiamas 20 proc. lygis, po valandos – kiek daugiau nei 40 proc.).
Programinė „Redmi Pad 2“ įranga
„Redmi Pad 2“ planšetiniame kompiuteryje įdiegta „HyperOS 2“ operacinė sistema (modifikuota „Android 15“ versija). Kadangi jau ilgokai „bendrauju“ su įvairiais „Xiaomi“ telefonais, galiu pasakyti, kad per kelerius metus „Xiaomi“ operacinės sistemos tapo daug geresnės, intuityvesnės, patogesnės ir „švaresnės“, ypač kai nuo operacinės sistemos MIUI buvo pereita prie „HyperOS“, kurios antroji versija diegiama ir brangiuose, ir pigesniuose „Xiaomi“ modeliuose.
Tiems, kas „HyperOS“ naudoja pirmą kartą, prireikia šiek tiek laiko, bet priprantama greitai. Be „Google“ paketo, „Redmi Pad 2“ planšetiniame kompiuteryje įdiegtos įvairiausios „Xiaomi“ sukurtos programos, bet ne visų jų reikia: pavyzdžiui, nenaudojau „Mi naršyklė“, nes tiesiog esu pripratęs prie „Chrome“, bet naudojau „Diktofonas“, „Saugumas“, „Valymas“, „Orai“, „Mi Canvas“. Mažiesiems įdiegta linksma spalvinimo ir piešimo programėlė „bekids“.
Taip pat įdiegtos „WPS Office“, „LinkedIn“, „Netflix“, „Spotify“, „Temu“ ir „TikTok“ kurias, jei nereikia, galima greitai pašalinti. Įdiegtas ir dirbtinio intelekto įrankis „Gemini“.
„Xiaomi Interconnectivity“ technologija leidžia sinchronizuoti planšetinį kompiuterį su „Hyper OS“ operacinę sistemą turinčiais „Xiaomi“ telefonais bei išmaniaisiais namų įrenginiais, kad jie sklandžiai būtų valdomi vienoje ekosistemoje. Bet koks naujas „Xiaomi“ įrenginys (ausinės, išmanusis dulkių siurblys ar virtuvės prietaisas) iš karto aptinkamas telefone ir „Redmi Pad 2“ planšetiniame kompiuteryje. Galima lengvai perkelti nuotraukas, vaizdo įrašus ar dokumentus iš telefono į planšetinį kompiuterį ir atvirkščiai ir visi nauji šios ekosistemos įrenginiai suporuojami itin greitai.
„Redmi Smart Pen“ – praktiškas priedas
Planšetinio kompiuterio rašiklis „Redmi Smart Pen“ (komplekte jo nėra) leidžia patogiai rašyti (panašiai kaip tikru rašikliu ant popieriaus), piešti bei atlieka kompiuterio pelės funkcijas. Pasižymi dideliu paspaudimo jautrumu, tad visada tinkamai reaguoja į tai, kaip stipriai rašydami ar piešdami jį spaudžiame. Mažas vėlavimas (milisekundžių lygio), kurio net nepastebėsite. Gerai veikia pašalinių judesių atmetimo funkcija, t.y. palietus ekraną ranka, sistema ignoruos tokius atsitiktinius prisilietimus, o fiksuos tik tai, ką rašo rašiklis. Yra du mygtukai, kuriems galima priskirti funkcijas: trynimas, ekrano kopija, perjungimas tarp rašymo įrankių. Rašiklio baterija veikia ilgai – priklausomai nuo naudojimo intensyvumo – nuo kelių dienų iki savaičių.
Vertinimas
Jei ieškote nebrangaus, patrauklaus dizaino ir neblogų charakteristikų „Android“ planšetinio kompiuterio kasdienėms užduotims atlikti – „Redmi Pad 2“ yra puikus pasirinkimas. Jis atrodo kaip gerokai brangesnis planšetinis kompiuteris, be to, savybėmis lenkia pagrindinius ne tik savo kainų lygio, bet ir brangesnius konkurentus. Geras ekranas, puikūs garsiakalbiai, talpi ir ilgą veikimą užtikinanti baterija.
Artėja mokslo metai, tad studentams rekomenduoji atkreipti dėmesį į „Redmi Pad 2“ – neišleidę daug pinigų, turėsite puikų darbo įrankį.
Straipsnį parengė: „UAB ACC Distribution“.