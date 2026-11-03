Tai pirmoji generatyvinio DI byla, Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) pasiekusi po to, kai Vengrijos žiniasklaidos leidėja „Like Company“ padavė bendrovę „Google“ į teismą dėl jos interneto naujienų portaluose paskelbtų straipsnių naudojimo.
Dėmesys – pokalbių roboto atsakymams
Medžiagą naudoti DI modeliams mokyti „pagal tekstų ir duomenų gavybos išimtį leidžiama be jokių apribojimų“, pareiškė generalinis advokatas Maciej Szpunar.
Tačiau jis pažymėjo, kad nėra įrodymų, jog bendrovės „Like Company“ straipsniai būtų buvę naudojami „Gemini“ modeliui mokyti.
M. Szpunar rekomendavo teismui savo sprendime daugiausia dėmesio skirti pokalbių roboto „Gemini“ atsakymams.
„Kai didžiuoju kalbos modeliu pagrįstas pokalbių robotas paima publikaciją iš spaudos leidėjo interneto svetainės, pakartotinai panaudoja ją atsakymui sukurti ir pateikia šį atsakymą naudotojui, tam tikromis aplinkybėmis gali būti pažeidžiamos spaudos leidėjo teisės“, – sakė patarėjas.
Jis paaiškino, kad leidėjo teisės saugo ne pačius pateikiamus „faktus“, o „tik konkrečią jų išraiškos formą“.
Tikimasi, kad teismo sprendimas bus priimtas maždaug po šešių mėnesių.
„Google“: atsakymai kuriami, o ne atkartojami
Bendrovės „Google“ atstovas pareiškė, kad „Gemini“ mokosi kalbinių modelių, kad galėtų kurti originalius atsakymus, o ne atkartoti turinį. Tam taip pat taikomos plačios leidėjų kontrolės priemonės, suteikiančios teisių turėtojams galimybę pasirinkti ir atsisakyti dalyvauti.
„Google“ atstovas taip pat palankiai įvertino „generalinio advokato nuomonę, kurioje pripažįstama, kad ES teisė leidžia mokyti DI modelius naudojant viešai prieinamą informaciją“.
Generalinio advokato išvada teismui nėra privaloma, tačiau ji turės didelę įtaką ir plačiai laikoma ženklu, kokia kryptimi gali pasisukti bylos nagrinėjimas.