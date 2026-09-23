Apie žinomą verslininką bandyta šalinti straipsnius iš „Google“? „Tai panašu į paslaugą“

Pirmą pėdsaką tv3.lt rado viešoje „Lumen“ duomenų bazėje, kurioje skelbiami prašymai pašalinti turinį dėl galimų autorių teisių pažeidimų.
Rugpjūčio 11 dieną dėl tv3.lt puslapio su straipsniais apie V. Germaną buvo pateiktas skundas „Davenport Enterprises“ vardu. Kaip skundo teikėjo šalis nurodyta Didžioji Britanija. Skunde tvirtinama, kad tv3.lt be leidimo nukopijavo bendrovei priklausantį tekstą ir vaizdus iš jos oficialaus puslapio.
Tačiau nuoroda į tariamą „originalą“ vedė ne į „Davenport Enterprises“, o į „Kauno dienos“ puslapį apie V. Germaną. Tv3.lt kreipėsi į „Kauno dieną“. Redakcija atsakė su skundais dėl tv3.lt turinio niekaip nesanti susijusi ir užsiminė, kad pati taip pat yra skundžiama.
Dar vieną neatitikimą patvirtino ELTA. Vienas skundžiamų tv3.lt tekstų buvo paskelbtas remiantis agentūros medžiaga. ELTA patvirtino, kad tiek tekstas, tiek nuotrauka priklauso jai, o „Davenport Enterprises“ jokių teisių į šį turinį suteikta nebuvo.
Tv3.lt kreipėsi ir į V. Germano advokatą Liną Belevičių. Jis tikino apie „Davenport Enterprises“ iki žurnalisto kreipimosi nežinojęs. Šiuo metu nėra duomenų, kurie leistų šią bendrovę susieti su V. Germanu ar jo atstovais.
Tačiau labai panašus atvejis jau buvo užfiksuotas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Liepos 31 dieną žiniasklaidos organizacija WCMU Public Media gavo skundą tuo pačiu „Davenport Enterprises“ vardu ir labai panašiu tekstu.
„Jie melagingai teigė, kad pavogėme su tuo nesusijusį naujienų straipsnį iš kito laikraščio, pavadinto „Tallahassee Democrat“. Tačiau „Davenport“ su šia bendrove neturi jokio ryšio“, – tv3.lt komentavo WCMU žurnalistas A. J. Jonesas.
WCMU skundą užginčijo, o publikacija po papildomos peržiūros buvo grąžinta į „Google“ paiešką. Pasak žiniasklaidos stebėsenos ir reputacijos analizės bendrovės „Repsense“, jau kitą dieną buvo pateiktas dar vienas panašus skundas – tik kitos mažai žinomos bendrovės vardu.
Tv3.lt dėl savo atvejo taip pat kreipėsi tiesiai į „Google“. Po papildomos peržiūros bendrovė ginčytus tv3.lt puslapius į paiešką grąžino. Tačiau kas konkrečiai stovi už „Davenport Enterprises“ ir kieno interesais skundai buvo teikiami, „Google“ neatsakė.
Kaip apskritai straipsnis gali dingti iš „Google“?
Tam naudojama DMCA – JAV autorių teisių apsaugos tvarka. Tai yra, autorių teisių turėtojas gali pranešti, kad jo kūrinys internete naudojamas be leidimo, ir prašyti pašalinti nuorodą iš paieškos rezultatų.
WCMU atstovavusi JAV advokatė Karen Post tv3.lt atkreipė dėmesį į svarbią šios sistemos detalę – teikiant tokį skundą nereikia kartu pateikti įrodymų, kad skundo teikėjui iš tiesų priklauso nurodytas turinys.
„Teikiant DMCA skundą nuosavybės įrodymų nereikia. Negaliu įsivaizduoti, kad jie apskritai buvo pateikti, nes „Davenport Enterprises“ – jei toks subjektas apskritai egzistuoja – neturi teisių į mano kliento straipsnį“, – nurodė K. Post.
Tai nereiškia, kad gavusi skundą „Google“ automatiškai juo patiki. Bendrovė tv3.lt nurodė tokius prašymus tikrinanti ir automatinėmis sistemomis, ir žmonių atliekama peržiūra. Jei svetainės valdytojas mano, kad turinys pašalintas per klaidą, jis gali skundą užginčyti.
„Google“ taip pat pripažįsta gaunanti klaidingų ar apgaulingų prašymų. Jei pastebima, kad tas pats subjektas ar jų tinklas tokius skundus siunčia dažnai, jiems gali būti taikoma griežtesnė patikra.
Panašu į paslaugą
Įprastas reputacijos valdymas veikia visai kitaip. Jei apie žmogų ar įmonę „Google“ pirmiausia rodo nepalankius tekstus, teisėtas būdas paprastai yra ne juos trinti, o kurti daugiau naujo ir patikimo turinio.
„Legalių kelių yra keli, ir visi jie remiasi tuo pačiu principu – ne slėpti informaciją, o kurti naują“, – aiškina „Repsense“ komunikacijos vadovė Monika Tamulaitytė.
Tačiau tuo pat metu vyrauja ir kita medalio pusė rinkoje.
„Tačiau egzistuoja ir pilkoji rinkos dalis: melagingi autorių teisių skundai ar, pavyzdžiui, netikrų naujienų portalų tinklai, kuriuose skelbiamas pozityvus turinys apie klientą“, – įvardija M. Tamulaitytė.
Kaip tokia schema gali veikti, parodė 2023 metais paviešintas Ispanijos bendrovės „Eliminalia“ atvejis. Nepageidaujamas žiniasklaidos straipsnis būdavo nukopijuojamas į kitą tam sukurtą svetainę.
Tuomet būdavo sudaromas įspūdis, kad kopija internete atsirado anksčiau, o po to pateikiamas autorių teisių skundas – esą tikrasis žurnalisto straipsnis yra pavogtas.
Taigi, originalus straipsnis gali būti apskųstas kaip kopija, nors iš tiesų kopija buvo sukurta vėliau. M. Tamulaitytės vertinimu, panašumai tarp skundų skirtingose šalyse verti dėmesio.
„Taip, tai panašu į paslaugą. Skundų formuluotės skirtingose šalyse beveik identiškos, bendrovių pavadinimai konstruojami pagal tą pačią formulę, o veikiama nuosekliai: JAV žiniasklaidos duomenimis, kai „Google“ atmetė „Davenport Enterprises“ skundą prieš WCMU, jau kitą dieną identišką skundą pateikė kita niekam nežinoma bendrovė“, – sako ji.
Vien tai neįrodo, kad visus skundus siunčia tie patys žmonės. Tačiau tv3.lt atveju nepavyko nustatyti, kas konkrečiai stovi už „Davenport Enterprises“.
Už informacijos slėpimą – ir šimtai tūkstančių eurų
Kodėl apskritai gali būti verta šalinti straipsnį iš paieškos, jei pats tekstas internete lieka?
„Todėl, kad straipsnis, kurio niekas neranda, praktiškai neegzistuoja. Dauguma skaitytojų prie senesnių publikacijų prieina per paiešką, ne per tiesioginę nuorodą. Pašalinus rezultatą iš „Google“, tekstas lieka pasiekiamas tik tiems, kas jau žino, kur jo ieškoti“, – aiškina M. Tamulaitytė.
Tai reikšminga ne tik eiliniams skaitytojams. Informacijos apie žmogų ar įmonę „Google“ gali ieškoti būsimas darbdavys, verslo partneris, bankas ar investuotojas. Todėl ši rinka gali būti verta labai daug.
„Geriausiai tai iliustruoja Ispanijos „trynimo“ paslaugų bendrovės „Eliminalia“ atvejis: 2023 m. tarptautinei žurnalistų komandai nutekinti jos vidiniai dokumentai parodė, kad užsakymų kainos svyravo nuo kelių tūkstančių eurų iki šešiaženklių sumų.
Tyrime dalyvavusio tarptautinio tiriamosios žurnalistikos tinklo OCCRP duomenimis, viena Singapūro bendrovė už neigiamos informacijos apie savo produktą slėpimą sumokėjo beveik 370 tūkst. eurų“, – pasakoja M. Tamulaitytė.
Tv3.lt surinkta informacija leidžia kelti hipotezę, kad „Davenport Enterprises“ pavadinimas gali būti naudojamas teikiant reputacijos ar turinio šalinimo paslaugą. Tačiau kas konkrečiai galėjo būti tokios paslaugos užsakovas tv3.lt atveju, nustatyti nepavyko. Taip pat nėra duomenų, kurie leistų ją susieti su V. Germanu ar jo atstovais.