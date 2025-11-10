Žvejys aptiko skenduolės kūną: siaubas tykojo Nemune

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Eltą informavo, kad rastas moters (gim. 1999 m.) kūnas. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 15.26 val. buvo gautas vyro pranešimas. Jis teigė, žvejodamas Nemuno upėje, Zapyškio seniūnijoje, Jadagonių kaime, pastebėjo už 5 metrų nuo kranto plūduriuojantį skenduolį.
Kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams ir policijos pareigūnams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!