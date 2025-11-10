 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žvejys aptiko skenduolės kūną: siaubas tykojo Nemune

2025-11-10 08:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:16

Pro Kauno rajoną tekančioje Nemuno upėje sekmadienį buvo rastas žmogaus kūnas.

Pro Kauno rajoną tekančioje Nemuno upėje sekmadienį buvo rastas žmogaus kūnas.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Eltą informavo, kad rastas moters (gim. 1999 m.) kūnas. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 15.26 val. buvo gautas vyro pranešimas. Jis teigė, žvejodamas Nemuno upėje, Zapyškio seniūnijoje, Jadagonių kaime, pastebėjo už 5 metrų nuo kranto plūduriuojantį skenduolį. 

Kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams ir policijos pareigūnams.

