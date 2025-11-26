Žiniasklaida: FNTT atlieka kratas su „Bankera“ siejamose įmonėse

Eltai tai patvirtino FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė. „Šiuo metu atliekami aktyvūs procesiniai veiksmai, daugiau informacijos pateiksime rytoj“, – nurodė ji.
„Bankeros“ istoriją balandžio mėnesį paviešino „15min“ tyrimų skyrius.
Kaip skelbė portalas, prieš septynerius metus lietuviams pradėjus platinti kripto žetonus per projektą „Bankera“, surinktos kelių dešimčių milijonų eurų lėšos pervestos į banką „Pacific Private Bank“, kurį prieš žetonų platinimo pabaigą įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
Tyrimo duomenimis, per pusmetį 2017–2018 metais „Bankeros“ projektas, platinant „Banker“ (BNK) kripto žetonus, pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų, juos įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių. Visgi po staigaus susidomėjimo „Bankeros“ pirminiu žetonų platinimu (ICO) BNK žetonai nuvertėjo ir investuotojai patyrė nuostolius.
BNK žetonus sukūrė ir išleido Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Finalify Ltd.“, o per Lietuvoje registruotą bendrovę „Spectro Finance“ buvo valdoma virtualios valiutos keitykla „SpectroCoin“. Joje investuotojai ir galėjo nusipirkti „Bankera“ žetonų.
Tyrimo duomenimis, iš „SpectroCoin“ sąskaitos Lietuvoje daugiau nei 45 mln. eurų buvo pervesti į kitą tos pačios įmonės banko sąskaitą „Pacific Private Bank“.
Šiemet lapkritį skelbta, kad Vanuatu centrinis bankas panaikino „Bankeros“ įkūrėjų lietuvių valdomo „Pacific private banko“ licenciją.
