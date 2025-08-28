„Bankera“ ekosistemos įmonė sėkmingai užbaigė patikrinimą

Nors patikrinimo metu identifikuota sričių, kuriose procesus buvo galima dar labiau sustiprinti, visi esminiai trūkumai jau pašalinti. Tai patvirtino nepriklausomas auditas, kurį šį mėnesį baigė viena iš keturių didžiųjų tarptautinių audito bendrovių. Svarbu pabrėžti, kad nustatyti trūkumai neturėjo poveikio klientams, o įstaiga nebuvo panaudota pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais.
Įstaigai skirta 130 tūkst. eurų bauda ir įspėjimas yra gerokai mažesnė poveikio priemonė nei piniginės sankcijos, už pažeidimus skirtos kitiems finansų rinkos dalyviams, kurie pastaruoju metu buvo tikrinti pinigų plovimo prevencijos srityje. Pavyzdžiui, „Revolut Bank“ šiemet skirta 3,5 mln. eurų bauda, „bunq“ – 2,6 mln. eurų, „N26“ – 9,2 mln. eurų, o „Wise“ – 4,2 mln. JAV dolerių.
„Mūsų tikslas visada buvo ir lieka išvengti net menkiausių baudų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokie procesai iššūkių kelia ir dešimtmečius ar šimtmečius veikiančioms finansų institucijoms, inspektavimo rezultatus vertiname rimtai, su deramu rūpesčiu, bet ir atsargiai teigiamai,“ – sako „Pervesk“ vadovas Darius Kulikauskas.
Pasak jo, inspektavimas yra ne tik procesų patikrinimas, bet ir galimybė gauti vertingų įžvalgų iš reguliuotojo: „Vertiname Lietuvos banko profesionalumą ir dėkojame už skiriamą dėmesį detalėms – tai padeda mums dar labiau sustiprinti rizikų valdymą. Nors plačiajai visuomenei pinigų plovimo prevencijos patikrinimas gali skambėti grėsmingai, tačiau finansų sektoriuje tai yra įprasta ir reguliari procedūra – panaši į reguliarią automobilio techninę apžiūrą. Žinoma, finansų sektoriuje patikrinimai yra didesnio masto“ – teigia įstaigos vadovas.
Tiek įmonės vidiniai procesai, tiek Lietuvos banko patikrinimai leidžia pasiekti aukštą veiklos rizikų valdymo lygį, kuris atsiperka tiek lokalių, tiek traptautinių partnerių pasitikėjimu. „Pervesk“ jau daugelį metų yra „Visa“ ir „Mastercard“ narė, tiesiogiai dalyvauja Eurosistemos realaus laiko atsiskaitymų sistemoje T2, palaiko Apple Pay ir Google Pay mokėjimus. Įstaiga siūlo tarptautinius mokėjimus daugiau nei 28 valiutomis, o tai įmanoma dėl plataus globalių partnerių pasitikėjimo.
Šie pasiekimai – nuoseklaus „Bankera“ ekosistemos dėmesio teisės aktų reikalavimams, pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijai rezultatas. Didžioji dalis daugiau kaip 250 ekosistemos darbuotojų dirba klientų pažinimo ir stebėsenos, atitikties, rizikų valdymo, su tuo susijusių technologinių sprendimų kūrimo srityse.
Be vidinių procesų stiprinimo, „Bankera“ aktyviai prisideda prie Lietuvos fintech sektoriaus kompetencijų augimo. Ekosistemos įmonės aktyviai dalyvauja šalies finansinių ir informacinių technologijų asociacijų veikloje, yra Infobalt ir Fintech Hub Lithuania narės. Nuo 2019 m. organizuoja tarptautinę konferenciją „Baltic AML Forum“, remia Vilniaus universiteto magistrantų studijas, o savo darbuotojams suteikia galimybes tapti tarptautiniu mastu pripažintais pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos specialistais įgyjant „ACAMS“ sertifikatą.
„Bankera“ ekosistema nuo veiklos pradžios sukūrė ne tik daugiau nei 250 darbo vietų ir apdorojo daugiau nei 160 milijardų eurų vertės mokėjimų, bet vien tik Lietuvoje sumokėjo daugiau nei 22 milijonų eurų mokesčių. Planuojama, kad per artimiausius metus ekosistemą papildys dar bent 50 darbuotojų.
