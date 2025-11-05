 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: Vanuatu centrinis bankas panaikino „Bankeros“ įkūrėjų valdomo banko licenciją

2025-11-05 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:59

Ramiojo vandenyno valstybės Vanuatu centrinis bankas panaikino „Bankeros" kripto žetonų projekto įkūrėjų lietuvių valdomo „Pacific Private Bank" licenciją, skelbia portalas „15 min".

„Bankera“ (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ramiojo vandenyno valstybės Vanuatu centrinis bankas panaikino „Bankeros“ kripto žetonų projekto įkūrėjų lietuvių valdomo „Pacific Private Bank“ licenciją, skelbia portalas „15 min“.

0

Jo anksčiau atliktame tyrime skelbta, jog per šį banką iš Lietuvos buvo išvesta dešimtys milijonų eurų, surinktų iš investuotojų į kripto žetonų projektą, šis bankas yra atsidūręs teisėsaugos akiratyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot portalo, Vanuatu centrinis bankas atšaukiantis „Pacific Private Bank“ tarptautinę banko licenciją oficialiai paskelbė šį antradienį, sprendimą bankas turi teisę skųsti teismui.

Sprendimas buvo priimtas po to, kai rugsėjį šalies centrinis bankas pranešė, jog dėl nustatytų pažeidimų planuoja panaikinti lietuvių valdomo banko licenciją. Konstatuota, jog per suteiktą terminą bankas nepateikė pakankamų priežasčių, kodėl licencija neturėtų būti panaikinta.

Poveikio priemonės taikytos pagal Tarptautinių bankų įstatymo nuostatas.

„Bankeros“ istoriją balandžio mėnesį paviešino „15min“ tyrimų skyrius.

Kaip skelbė portalas, prieš septynerius metus lietuviams pradėjus platinti kripto žetonus per projektą „Bankera“, surinktos kelių dešimčių milijonų eurų lėšos pervestos į banką „Pacific Private Bank“, kurį prieš žetonų platinimo pabaigą įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.

Tyrimo duomenimis, per pusmetį 2017–2018 metais „Bankeros“ projektas, platinant „Banker“ (BNK) kripto žetonus, pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų, juos įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių. Visgi po staigaus susidomėjimo „Bankeros“ pirminiu žetonų platinimu (ICO) BNK žetonai nuvertėjo ir investuotojai patyrė nuostolius. 

BNK žetonus sukūrė ir išleido Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Finalify Ltd.“, o per Lietuvoje registruotą bendrovę „Spectro Finance“ buvo valdoma virtualios valiutos keitykla „SpectroCoin“. Joje investuotojai ir galėjo nusipirkti „Bankera“ žetonų.

Tyrimo duomenimis, iš „SpectroCoin“ sąskaitos Lietuvoje daugiau nei 45 mln. eurų buvo pervesti į kitą tos pačios įmonės banko sąskaitą „Pacific Private Bank“. 

indeliai.lt

