Policijos pareigūnai dėl nužudymo sulaikė aukos geriausiu draugu prisistačiusį Darių. Buvo įrodyta, kad aukai jis sudavė mažiausiai 22 smūgius į įvairias kūno vietas. Dėl šio nusikaltimo Panevėžio apygardos teismas Darių pasiuntė už grotų 12 metų.
Žudikas su paskirta bausme nesusitaikė. Jis kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu sutrumpinti įkalinimo metus. Vis dėlto, šią bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, jog paskirta 12 metų įkalinimo bausmė yra teisinga.
Teismas taip pat įpareigojo dviem nukentėjusiaisiais pripažintiems asmenims su mokėti po 5 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti bei padengti apie 3 tūkst. eurų gydymo išlaidų.
Nepamena, kodėl supyko
Bylos duomenimis, Darius pripažintas kaltu ir nuteistas dėl bejėgiškos būklės žmogaus nužudymo. Nusikaltimas įvykdytas 2019 m. liepos 22 d. apie 22 val., Vabalninko miestelyje esančiame bute.
Nutartyje rašoma, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, išgertuvių metu dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio Darius sudavė rankomis, kojomis ir tyrimo metu nenustatytais daiktais ne mažiau kaip dvidešimt du smūgius į įvairias kūno vietas dėl judėjimo negalios lovoje gulinčiam vyrui.
Nukentėjusiajam nuo smūgių lūžo šonkauliai, plyšo blužnis, prasidėjo kraujavimas į pilvo ertmę. Smurto auka paniro į komą, o dėl kvėpavimo funkcijos nepakankamumo, jis Panevėžio ligoninėje mirė.
Nepaisant visų aplinkybių, nuteistasis Darius apeliaciniame skunde prašė iš naujo išnagrinėti bylą ir paskirti jam švelnesnę bausmę.
Nuteistasis tvirtino, kad jis iš pradžių negalėjo prisiminti jokių įvykio aplinkybių. Tik, praėjus kuriam laikui, prisiminė, kad tarp jo ir nukentėjusiojo kilo konfliktas, kurio metu iš pykčio nuteistasis trenkė nukentėjusiajam kelis kartus, tačiau, kur pataikė, neprisimena.
Nukentėjusysis buvo neįgalus, bet labai geras draugas, kuriuo nuteistasis rūpinosi, padėdavo atlikti įvairius buities darbus. Darius teigė, kad labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir iki šiol negali suprasti, kodėl taip pasielgė.
Teismo neįtikino
Teismo nuosprendyje pabrėžiama, kad Dariaus išsakyti žodžiai, jog jis labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir iki šiol negali suvokti, kodėl taip pasielgė nėra pagrindas sumažinti paskirtą bausmę.
Taip pat atkreiptas dėmesys, kad už tokį nusikaltimą numatytas įkalinimas nuo 8 iki 20 metų arba bausmė iki gyvos galvos. Tad paskirti 12 metų yra net mažiau nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.
Atsižvelgta ir į tai, kad nuteistasis oficialiai niekur nedirba, registruotas psichiatrijos įstaigoje, piktnaudžiauja alkoholiu, baustas administracine tvarka, anksčiau buvo teistas, tačiau teistumai yra išnykę.
Bylos duomenys patvirtina, kad nors ikiteisminio tyrimo metu Darius pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, nuosekliai paaiškino visas nusikaltimo padarymo aplinkybes, tačiau teisiamojo posėdžio metu šiuos parodymus pakeitė, nurodydamas, kad daug ko neatsimena ar negali paaiškinti dėl apsvaigimo nuo alkoholio, ikiteisminio tyrimo metu kalbėjo bet ką.
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