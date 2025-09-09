Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis užsiminė apie naujas pareigas Vaičiūnui: jo žinios energetiniame sektoriuje labai svarbios

2025-09-09 18:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 18:02

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną matytų kitose pareigose.

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Su Ž. Vaičiūnu šį antradienį vėl ilgiau nei valandą kalbėjau ir noriu, kad jis liktų politinėje komandoje, nes jo žinios energetiniame sektoriuje yra labai svarbios“, – portalui „Delfi“ antradienį sakė R. Žemaitaitis. 

Kaip ELTA skelbė anksčiau, „Nemuno aušra“ į energetikos ministro vietą pasiūlė teisininką Mindaugą Jablonskį.

„Aš manau, kad jis (Ž. Vaičiūnas – ELTA)  net aukščiau galėtų būti. (...) Jei M. Jablonskis bus patvirtintas ministru, Ž. Vaičiūną tikrai matau vienoje srityje, tiesiog šiandien nenoriu apie tai plačiau kalbėti“, – teigė „aušriečių“ lyderis.

Pasak R. Žemaitaičio, „Nemuno aušros“ sprendimą į ministrus siūlyti teisininką M. Jablonskį nulėmė tai, kad Ž. Vaičiūną buvo delegavusi kita partija.

„Norėčiau, kad Ž. Vaičiūnas liktų mano aplinkoje, nes jis yra žmogus, kuris supranta ką daro ir kaip daro – taip pat kaip Mindaugas (Jablonskis – ELTA). (...) Tiesa, frakcija priėmė sprendimą, kad norėtų deleguoti M. Jablonskį, nes jis yra nepriklausomas“, – aiškino R. Žemaitaitis.

„Tas momentas (kad Ž. Vaičiūną delegavo demokratai „Vardan Lietuvos“ – ELTA) dirgina ir to nereikia slėpti. (...) M. Jablonskis turi šiek tiek kitokį kampą ir jis nebuvęs toje sferoje – jam turime didesnius lūkesčius“, – sakė parlamentaras.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiks su kandidatu į energetikos ministrus Mindaugu Jablonskiu bei į Aplinkos ministerijos vadovus Povilu Poderskiu.

Antradienį prezidentui G. Nausėdai pasirašius dekretą dėl Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties, šie kandidatai buvo vieninteliai nepatvirtinti ministrai.

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

