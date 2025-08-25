Žemaitaitis ragina Širinskienę atsisakyti Seimo nario mandato: manau, kad jai yra gėda

Frakciją Seime metų pradžioje pakeitusią parlamentarę Agnę Širinskienę „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ragina atsisakyti mandato.
„Taip, tai įmanoma, padorus ir save gerbiantis politikas arba politikas, kuris gerbia politinę bendruomenę, tiesiog A. Širinskienė (turėtų) nuvykti į Vyriausiąją rinkimų komisiją (...), užpildyti prašymą ir atsisakyti Seimo nario mandato“, – LRT radijuje pirmadienį kalbėjo R. Žemaitaitis, klausytojos paklaustas, ar politikės mandatas neturėtų būti perduotas „aušriečiui“.
„Ta galimybė yra jai suteikta ir jinai galėtų ja pasinaudoti. Kitos galimybės šiandien nėra“, – pažymėjo „Nemuno aušros“ lyderis.
A. Širinskienė į Seimą pernai spalį buvo išrinkta kaip „Nemuno aušros“ kandidatų sąrašo narė.
Kaip rašė BNS, sausį ji paliko „Nemuno aušros“ frakciją Seime, išstojo iš šios partijos ir perėjo į Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakciją.
Ji tuomet teigė norinti konstruktyviai dirbti daugumoje ir nenorinti būti siejama su „įvairių teistų žmonių aplinka“ „Nemuno aušroje“. Paprašyta patikslinti, A. Širinskienė minėjo į aplinkos ministrus siūlytą Tomą Kovėrą, kuris kaltintas smurtu prieš gyvenimo draugę.
„Aš manau, kad Agnė tikrai anksčiau ar vėliau tą dalyką padarys, nes Agnė labai gerbia savo kaip politikės ir savo kaip žmogaus statusą ir manau, kad jai pačiai yra gėda, nemalonu ir didelis diskomfortas, kai visa visuomenė ją vadina melage, perbėgėle, išdavike ir visokiausiais kitokiais epitetais“, – nacionaliniam transliuotojui pirmadienį sakė R. Žemaitaitis.
Metų pradžioje, buvusiai bendražygei pranešus apie pasitraukimą, jis apgailestavo dėl tokio A. Širinskienės sprendimo, dėkojo už indėlį rinkimuose, frakcijoje ir linkėjo gero darbo su demokratais.
A. Širinskienei palikus „Nemuno aušrą“, parlamentarai kovą pritarė ir jos pasitraukimui iš Seimo vicepirmininkės pareigų. Politikė užėmė vieną iš dviejų „aušriečiams“ patikėtų vicepirmininkų postų, ją šioje pozicijoje pakeitė Raimondas Šukys.
BNS primena, kad įtampa tarp A. Širinskienės ir R. Žemaitaičio kilo šiam pernai gruodį pareiškus, kad jeigu nebus vykdoma koalicijos sutartis dėl antro „aušriečių“ Seimo vicepirmininko paskyrimo, partija gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.
