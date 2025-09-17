Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ siūlys kandidatus į ministrus, iš koalicijos neketina trauktis

2025-09-17 18:27 / šaltinis: BNS
2025-09-17 18:27

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija turi preliminarų sprendimą, kaip elgsis dėl dviejų nepaskirtų jos ministrų, tačiau jo kol kas neatskleidžia.

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija turi preliminarų sprendimą, kaip elgsis dėl dviejų nepaskirtų jos ministrų, tačiau jo kol kas neatskleidžia.

REKLAMA
5
REKLAMA
REKLAMA

„Įvyko valdyba, valdyba turi preliminarų sprendimą arba bent jau nuomonę, ką kalba skyriai. Rytoj po pietų turėtų suplaukti visų skyrių nuomonės apie tai, ką valdyba siūlo, ir po pietų, penktą valandą, bus rezultatas“, – po trečiadienį vykusio partijos valdybos ir frakcijos posėdžio sakė R. Žemaitaitis.

REKLAMA

Jis patikino, kad sprendimas nėra susijęs su traukimusi iš valdančiosios koalicijos.

„Oi, ne tikrai, ne“, – sakė politikas.

„Konservatoriai ir kiti labai nori, kad mes išeitume. Jeigu nebus sprendimo ir nebus patvirtinami ministrai, natūralu, kad sutartis nutrūksta“, – tvirtino R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA

BNS žiniomis, „Nemuno aušros“ valdyba ir frakcija su skyriais derina kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus pavardes.

Kaip rašė BNS, rugpjūtį Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šios politinės jėgos formuoja dvidešimtąją Vyriausybę, bet pastaruoju metu kyla problemų „aušriečiams“ randant kandidatus į jiems deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas. 

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins  viešąjį interesą. Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet R. Žemaitaitis sakė, kad koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad tų pačių pavardžių prezidentui dar kartą neteiks. Trečiadienį ji susitiko su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Pirmalaikiai Seimo rinkimai ar mažumos Vyriausybė? Ekspertai atskleidžia, kuo tai gali baigtis (48)
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: gali tekti tartis su visomis partijomis, kurioms nenusispjaut ant valstybės (7)
Prezidentūroje
„Prezidentūra save įsivarė į kampą“ – perspėja, kas gresia (11)
F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Jansonas apie Žemaitaičio pareiškimus: Nausėda su teroristais nesidera (54)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų