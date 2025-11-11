Žemaitaitis keršija Budriui? Ką pasirašė su vengrų ministru – slepia: „Mūsų asmeninis reikalas“

„Nemuno aušros“ lyderis sako, kad tai buvo privatus susitikimas, todėl ką sutarė ir kokį dokumentą pasirašė su vengrų valdžia, jis slepia.
Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai
Antausius socialdemokratams dalijantis ir alternatyvią diplomatiją šalyje kuriantis Žemaitaitis piktina opoziciją, kuri ragina mesti jį iš koalicijos, tačiau socialdemokratų lyderis priešingai – ragina visuomenę tiesiog nekreipti dėmesio į R. Žemaitaitį.
Susitikimo metu R. Žemaitaitis prieš televizijos kameras ir savo rinkėjus elgėsi tarsi būtų tikras Lietuvos diplomatas.
Nors inscenizavo ne mažiau pompastišką susitikimą, tarsi užsienio reikalų ministras, sekundei gavo progą pasijusti dar sverbesniu, kai jį pavadino prezidentu.
Prezidentu pavadintas R. Žemaitaitis buvo restorane „Žemaitis“, kuris priklauso žydų tautybės verslininkui. Jame jis priėmė Vengrijos delegaciją – užsienio reikalų ministrą Peterį Szijjarto.
„Sveikinimai, aš suprantu, kad esu pirmas svečias iš užsienio po to, kai jūs buvote perrinktas“, – R. Žemaitaitį sveikino Vengrijos užsienio reikalų ministras.
Savaitgalį „Nemuno Aušra“ savo pirmininką perrinko dar vienai kadencijai. Tad greičiausiai vengras į jį kreipėsi kaip į partijos pirmininką. Toks prezidento titulas R. Žemaitaičiui ypač patiko, apie tai jis išsidavė per akistatą Seime su socdemų partijos vadovu.
„Laba diena, galvoju, kaip kreiptis. Ar partijos pirmininke, ar, užsienio reikalų ministre?“ – klausė M. Sinkevičius.
„Mr. President (ponas prezidente). Nu tai, partijos prezidentas“, – juokais atsakė R. Žemaitaitis, vėliau sulaukęs seimūnų kritikos.
„Nu matot, čia jau prasideda žvaigždžių liga“, – susitikimą komentavo demokratė Agnė Širinskienė.
Vengrija lankėsi dėl savo karių
Vengrų delegacija Lietuvoje lankosi ne dėl R. Žemaitaičio, bet dėl savo karių, vykdančių oro policijos misiją. Vengrai šiuo metu saugo Lietuvos dangų pagal NATO rotacijos misiją. Bet V. Putino draugai vengrai atrado laiko ir R. Žemaitaičiui.
Tiesa, R. Žemaitaitis savo privatų susitikimą su vengrais norėjo organizuoti ne restorane, o oro pajėgų bazėje šalia Šiaulių. Bet Užsienio reikalų ministerija blokavo tokią galimybę. Tad beliko restoranas, o ant stalo kuklios vaišės.
„Gal per vėlai, nežinau, susiderino, tai dėl to susitikome ne karinėje bazėje, o civilinėje teritorijoje“, – apgailestavo aušriečių lyderis.
Pastaruoju metu kilo nemenkas ginčas tarp ministro K. Budrio ir R. Žemaitaičio. Užsienio reikalų ministras viešai tikino, kad įvairūs R. Žemaitaičio pareiškimai jau atkreipia sąjungininkų dėmesį. O ministrui tenka saugoti Lietuvos reputaciją.
TV3 žiniomis, šis R. Žemaitaičio surengtas susitikimas su vengrų delegacija yra keršto K. Budriui dalis.
„Aš matau, kad šiandien dirba Budrys neefektyviai, netinkamai atlieka pareigas, žaidžia vienasmenį žaidimą, nederindamas su koalicija“, – ministrą viešai kritikavo „Nemuno aušros“ lyderis.
Susitikimą kritikavo ir Gitanas Nausėda.
„Kai kalbama apie visiškai strateginį, skirtingą požiūrį į užsienio politikos tikslus, gaires, įgyvendinimo metodus, tai nėra toleruotina. Nežinau, ar konsultacijų, ar įtikinėjimo būdu pono Žemaitaičio nuostatos, esminės nuostatos, gali pasikeisti“, – tikino Lietuvos prezidentas.
Socdemų lyderis eilinį kartą R. Žemaitaičio nedrausmina. Nors dar vakar aiškino, kad R. Žemaitaitis kuria alternatyvią užsienio politiką.
„Tai aš norėčiau, kad R. Žemaitaitis savo elgesiu būtų kuklesnis, santūresnis <...>. Siūlyčiau, jeigu tai įmanoma, o jei neįmanoma... Mažiau kreipti dėmesį į tą retoriką“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Apsikeitė dovanomis
Tokie bejėgiški socdemų lyderio priekaištai R. Žemaitaičiui kelia šypseną. R. Žemaitaitis per neoficialų susitikimą surengė pompastišką šou, tarsi susitikimas būtų oficialus. Ne tik apsikeitė dovanomis – iš vengrų gavo futbolo kamuolį, o pats padovanojo ministrui paveikslą.
„Tai, ką mes darome šiandien, tikiuosi, kad tai bus naujas mūsų draugystės etapas“, – sakė jis.
R. Žemaitaitis su vengrų užsienio reikalų ministru pasirašė ir susitarimą, tačiau nežinia dėl ko.
„Mūsų asmeninis reikalas, ką aš su ministru darau, ką aš derinu. Tai yra mano, Remigijaus Žemaitaičio, ir Piterio klausimas“, – slapukavo jis.
Konservatorius Žygimantas Pavilionis TV3 Žinioms aštriai pasisakė apie šį susitikimą.
„Vengrų oficiali valdžia, iš esmės, yra Putino ir komunistinės Kinijos atstovai Europos Sąjungoje. Realiai“, – sakė konservatorius.
Šis vengrų užsienio reikalų ministras pakankamai dažnas svečias ir Lietuvai nedraugiškose valstybėse – Baltarusijoje arba Rusijoje. Orbano vadovaujama vengrų valdžia dažnai vilkina ar net blokuoja sankcijas Rusijai. R. Žemaitaitis sako, kad jo požiūris toks pat, kaip ir Ingos Ruginienės Vyriausybės.
„Tai užsienio politika – kokios laikosi dabartinė Vyriausybė ir visa Lietuva. Tai tokios pat ir aš laikausi“, – teigė sienų su Baltarusija uždarymui nepritariantis R. Žemaitaitis.
Opozicija vis labiau ragina socdemus mesti R. Žemaitaitį iš koalicijos.
„Mūsų priešų tikslas yra destabilizuoti situaciją Lietuvoje, parodyti, kad valdžia yra beviltiška. O kas gali paneigti, kad valdžia beviltiška? Jeigu jie tokių idiotų iš valdžios neišmeta“, – svarstė Ž. Pavilionis.
Prezidentas yra paraginęs socialdemokratus nekomentuoti R. Žemaitaičio išsišokimų, bet imtis veiksmų. Ką prezidentas turėjo omeny – socialdemokratų apsisprendimas.
