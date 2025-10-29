Vyriausybė pritarė siūlymui didinti baudas už neteisėtą patekimą į nacionalinio saugumo objektus

VRM teiktomis Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisomis siūloma leisti VST pradėti administracinių nusižengimų teisenas, atlikti tyrimus ir surašyti protokolus, kai jie susiję su nacionalinio saugumo objektų apsaugos, bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimais.
„Atsižvelgiant į šiuo metu susidariusią geopolitinę situaciją bei hibridinių konfliktų pavojų Lietuvos Respublikoje, VST būtina turėti svertus užkardyti bei fiksuoti pažeidimus saugomuose svarbiuose valstybės objektuose. Vienas iš tokių svertų yra asmenų administracinė atsakomybė už įvykdytus administracinius nusižengimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad VST šiuo metu neturi galimybės taikyti administracinę atsakomybę asmenims už svarbių valstybės objektų fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą, taip pat už neteisėtą bepiločių orlaivių naudojimą virš tokių objektų“, – nurodoma ANK pakeitimo projekte.
Įstatymo pataisomis taip pat siekiama sugriežtinti sankcijas už nacionalinio saugumo objektų saugos reikalavimų pažeidimus, neteisėtą žvalgybos objektų teritorijos filmavimą, fotografavimą. VRM vertinimu, šiuo metu galiojančių piniginių baudų dydžiai nėra proporcingi.
Siūloma numatyti, kad neteisėtas patekimas į branduolinės energetikos objekto aikštelę užtrauktų baudą nuo 150 iki 300 eurų (šiuo metu – nuo 30 iki 70 eurų). Už pakartotinį nusižengimą būtų skiriama bauda nuo 200 iki 500 eurų (šiuo metu – nuo 50 iki 250 eurų).
Kaip siūlo VRM, jei minėtas nusižengimas būtų padarytas karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos metu, taip pat paskelbus ekstremaliąją situaciją, užtrauktų baudą nuo 400 iki 800 eurų.
ANK projekte kartu siūloma numatyti, kad nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugos reikalavimų pažeidimas užtrauktų baudą nuo 100 iki 200 eurų. Už pakartotinai padarytą nusižengimą grėstų bauda nuo 150 iki 300 eurų.
VRM už nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės ar jos turto filmavimą, fotografavimą arba gautos vaizdinės informacijos perdavimą kitiems asmenims siūlo skirti baudą nuo 200 iki 400 eurų. Už pakartotinį nusižengimą, kaip siūlo ministerija, turėtų grėsti bauda nuo 300 iki 600 eurų.
Teisės akto pakeitimais siūloma, kad už neteisėtą patekimą į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę ar jos teritoriją grėstų bauda nuo 300 iki 800 eurų. Toks pakartotinis veiksmas, anot VRM, turėtų užtraukti baudą nuo 500 iki 1000 eurų.
VRM siūlo griežtinti sankcijas ir už neteisėtą patekimą į karinę teritoriją. Norima nustatyti, kad tokie veiksmai užtrauktų baudą nuo 300 iki 800 eurų (šiuo metu – nuo 20 iki 50 eurų). Už tokį pakartotinį nusižengimą grėstų bauda nuo 500 iki 1000 eurų (šiuo metu – nuo 40 iki 150 eurų).
Jei neteisėtai į karinę teritoriją būtų patekta karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos metu, taip pat paskelbus ekstremaliąją situaciją, toks veiksmas, kaip siūlo VRM, užtrauktų baudą nuo 600 iki 1200 eurų.
Be to, ANK pataisomos siūloma numatyti, jog žvalgybos institucijos teritorijos filmavimas, fotografavimas arba gautos vaizdinės informacijos perdavimas kitiems asmenims užtrauktų baudą nuo 200 iki 400 eurų (šiuo metu – nuo 20 iki 50 eurų).
Už šį pakartotinį nusižengimą grėstų bauda nuo 300 iki 600 eurų (šiuo metu – nuo 50 iki 150 eurų), o už tokius veiksmus, atliktus karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos metu, taip pat paskelbus ekstremaliąją situaciją, grėstų bauda nuo 500 iki 900 eurų.
Vyriausybei pritarus šiems ANK pakeitimus, toliau projektas bus teikiamas Seimui.
