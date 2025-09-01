VSAT nutupdė dar du iš Baltarusijos skridusius ir kontrabandą gabenusius dronus

„Penktadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės (…) pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu, Šalčininkų rajone, užfiksavo iš Baltarusijos įskrendantį ir į Lietuvos gilumą judantį bepilotį orlaivį“, – pirmadienį paskelbė tarnyba.
„Pasieniečiai tuojau pat panaudojo dronų užkardymo priemonę, kaip paaiškėjo vėliau, sutrikdžiusią bepiločio skrydį. Netrukus netoliese Purvėnų užkardos pareigūnai pastebėjo dar vieną droną, skrendantį ta čia kryptimi. Žaibiškai panaudojus antirdroninę VSAT įrangą buvo užkirstas kelias ir šiam bepiločiui toliau skristi į Lietuvos gilumą“, – pridūrė VSAT.
Pasak tarnybos, pasieniečiai blokavo aplinkines vietoves ir tamsoje pradėjo paiešką. Teigiama, jog už pusės kilometro nuo sienos su Baltarusija pasieniečiai aptiko vieną savadarbę kontrabandininkų skraidyklę, o netrukus – antrąją.
„Be dronų, rasti ir ryšuliai, apvynioti polietileno plėvele. Oro keliu į Lietuvą taip bandyta atskraidinti 1 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė su mokesčiais Lietuvoje – 4 780 eurų“, – rašoma VSAT pranešime.
VSAT apie įvykį, kaip nustatyta tokiais atvejais, informavo už oro erdvės kontrolę atsakingą instituciją – Karines oro pajėgas.
Šiemet per 8 mėn. pasieniečiai perėmė 41 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su kontrabanda.
