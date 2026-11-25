Laidoje bankų sistemą bei ekonomikos problemas komentavo Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Vitas Vasiliauskas.
Ar jaučiatės, kad Lietuvos komerciniai bankai yra kitoje barikadų pusėje, negu Lietuvos bankas? Ten yra reguliuotojas, ten yra tas, kuris stengiasi jūsų gyvenimą padaryti sunkesnį?
V. Vasiliauskas: Aš manau, kad aš turiu tam tikrų privalumų, nes aš iš tikrųjų dešimt metų buvau centriniame banke. Lietuvoje veikia tas centralizuotas modelis, kur po Lietuvos banku iš principo yra visas reguliavimas. Aš sakau, kad į tai žiūriu, kaip į tam tikrą privalumą. Kad mes jaustumėmės kažkaip tai kitoje barikadų pusėje, tai tikrai ne. Barikada yra viena, yra Lietuva ir likęs pasaulis.
Šiaip, tas santykis yra labai normalus. Yra reguliuotojas, mes esame rinkos dalyviai. Reguliuotojo ir rinkos dalyvio santykis.
Ar saugi bankinė aplinka mūsų, saugūs pinigai?
V. Vasiliauskas: Žinot, kaip aš pasakysiu – nuo vilko niekada neapsaugosi bendruomenės. Reguliuotojas visą laiką bėga iš paskos, taip gamtoje surėdyta yra. Žiūrėdamas dabar į mūsų finansų sistemą, aš manau taip, ji yra stabili, normaliai vystosi. Aš kažkokių didelių rizikų, kurios ateitų iš vidaus tikrai nematau.
Nepalyginami dalykai, kuriuos man teko pamatyti 2011-ais metais, kada aš startavau centriniame banke, 2013-ais metais, kada turėjome Ūkio banko situaciją, ir dabar, tų tokių, vadinkim, ligoniukų tikrai nėra.
Sąlyginai įvertinus, kiek yra jūsų asociacijos narių?
V. Vasiliauskas: Mūsų asociacijos narių yra keliolika. Bankai ir dvi centrinės kredito unijos, plius dar turime keletą asocijuotų narių, kurie yra susiję su finansų sektoriumi, bet ne finansų rinkos dalyviai.
Kiek iš viso galėtų būti tų kredito įstaigų?
V. Vasiliauskas: Tai mes kalbame apie keliasdešimt kredito įstaigų, nes įvertinkime dar ir unijų sektorių. Kaip sakiau, mūsų nariais yra dvi centrinės kredito unijos, bet jos po savo skėčiais turi dar taip pat po kelioliką kredito unijų. Bendrai finansų rinkoje veikia, jeigu kalbėti apie skolinimą vien, tai tikrai keliasdešimt žaidėjų.
Ar galima sakyti, kad madą diktuoja skandinaviški bankai Lietuvoje?
V. Vasiliauskas: Sakyčiau, kad taip. Jų rinkos dalis yra didžiausia, palyginus su kitais. Bet ta įvairovė iš tikrųjų plečiasi. Apskritai, kalbant apie finansus, mano vertinimu, finansai demokratizėja. Europa tradiciškai yra bankinės orientacijos finansų sistema, bet su naujaisiais, vadinkime taip, žaidėjais, tie, kurie finansuoja – jų gretos plečiasi. Įvairovė tikrai didėja.
Ar bankai jaučiasi, kad jei iš ko nors galima paimti valdžiai papildomai pinigų kokioms nors reikmėms, tai visą laiką vienas iš taikinių bus bankai?
V. Vasiliauskas: Finansų sektorius yra vieni iš didžiausių mokesčių mokėtojų, todėl visiškai natūralu, kad tas dėmesys krypsta. Ir šiaip, šiai dienai bankai moka didesnį pelno mokestį, 5 proc. Didesnį pelno mokestį. Kalbant apie tokį tikslinį apmokestinimą, aš skeptiškai žiūriu į tokį tam tikro sektoriaus tikslinį apmokestinimą. Be abejo, įvairių situacijų būna, kaip ten atsiranda tas pelnas, bet vienais metais yra pelnas, kitais metais nėra pelno. Tas pats Tarptautinis valiutos fondas (TVF) irgi pakankamai skeptiškai žiūri į tokį tikslinį tam tikri sektoriaus išskirtinį, sakykime taip, apmokestinimą.
TVŠ dažnai rekomenduoja įvairius dalykus. Ar tai yra kažkokios labai aiškios formulės, kuriomis remiasi TVF? Ar vis dėlto žiūri, kokia ekonominė padėtis kiekvienos valstybės?
V. Vasiliauskas: TVF yra tarptautinė organizacija, įkurta Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, jos nariai šiai dienai yra beveik visos valstybės, 197 valstybės, Lietuva taip pat, mes įstojome 1992-ais metais, po nepriklausomybės atkūrimo. Aš tai vadinu daktaru. Kiekvienais metais tas daktaras atvažiuoja ir pacientas, šiuo atveju Lietuva, apsilanko su savo ekonomikos bėdomis ir sako „tokia būklė, daktarėli, ką tu galėtum man patarti“. Daktarėlis pataria, išrašo receptėlį, sako „žiūrėk, nueik nusipirk vaistų“.
Lietuva nėra labai toks drausmingas pacientas, kiek aš atsimenu, aš su TVF dirbau paskutinius gal dvidešimt penkis metus. Kartais labiau paisto tų vaistukų, kartais ne taip labai.
Dėl ko nepadaroma?
V. Vasiliauskas: Vienas dalykas yra rekomendacija, kitas dalykas yra galimybės tas rekomendacijas įgyvendinti. Sakykime, fiskalinė politika, jeigu kalbame apie mokesčius, yra politikos dalis. Čia reikia tam tikro sutarimo, tiek politiniuose sluoksniuose, tiek apskritai visuomenėje. Kaip mes įsivaizduojame tą savo socialinį kontraktą? Ar mums reikia, sakykime, mažesnių mokesčių, bet dėl to mažesnių viešųjų paslaugų. Ar mes norime daugiau viešųjų paslaugų, bet tada iš karto turėtume turėti omenyje, kad mums reikia perskirstymo didesnio.
TVF ateina ir sako „aš esu daktarėlis“. Nėra kažkokio bendro modelio, kur taikai visoms be išimties šalims. Tu ateini, padarai individualią diagnozę ir sakai: tavo tokia bėda, tokia bėda, trumpalaikės tokios bėdelės, bet ilgesniu laikotarpiu, jeigu nespręsi, gali tapti chroniška ir mūsų rekomendacijos būtų tokios. Jos nėra tokios, kad labai jau tiksliai tą ir tą gali daryti.
Mes daug chroniškų ligų turime?
V. Vasiliauskas: Taip, aš manau pastovių, tvarių pajamų klausimas pas mus yra chroniška liga. Mes niekaip neišsprendžiame būtent pastovaus finansavimo tomis apimtimis viešųjų paslaugų, kurias mes apsižioję teikti. Tai yra chroniška liga iš tikrųjų. Vieną diena mums reikia pasakyti, kad gal susimažiname tų viešųjų paslaugų teikime, tada gyvename su atitinkama perskirstymo apimtimi.
Arba, jeigu visgi mes sakome, kad mums reikia ir tas, ir tas, ir tas, ir tas išlaidas daryti, tada galvokime apie tvarius, pastovius finansavimo šaltinius. Ne taip, kad čia paskutiniu momentu, prieš pat balsavimą dėl biudžeto mes ten bandome ieškoti, gremžti tą puodynę, kur ten jau ir emalis nuėjęs yra iš tikrųjų.
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