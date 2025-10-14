Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Visvaldas Matijošaitis apie darbą su buvusiu kultūros ministru: „Nevengdavo ir ant sofos pamiegoti“

2025-10-14 09:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 09:17

Visi puikiai supranta, kad besitęsiantis Kultūros ministerijos „pingpongas“ valstybei, jos įvaizdžiui, ir svarbiausia pačiai kultūros bendruomenei yra visiškai nereikalingas. Džiaugiuosi, jog socialdemokratų partija ėmėsi iniciatyvos ir susigrąžino Kultūros ministeriją į savo rankas.

Visvaldas Matijošaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

24

Per beveik 11 Kauno mero pareigose išdirbtų metų mačiau įvairių kultūros ministrų. Protingiausias man pasirodė Šarūnas Birutis, su juo bendravimas ir darbas buvo paprastas ir konstruktyvus. Šį asmenį ir vėl matyčiau vadovaujantį Kultūros ministerijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, teko susidurti ir su prastu pavyzdžiu. Blogi prisiminimai susiję su buvusiu kultūros ministru, kuris prieš tai buvo mano patarėju. Šis nevengdavo darbo metu ir ant sofos pamiegoti, o sakydamas viešas kalbas nuolat kartodavo žodžius „aš“, „aš“... Nors per savo gyvenimą nėra nieko doro nuveikęs, bet mėgsta savo „ekspertinę“ nuomonę brukti visose temose. Esu įsitikinęs, kad žmonės, kurie dedasi, viską išmanantys, iš tikro nežino nieko.

Nepriklausomai nuo to, kokie sprendimai bus priimti Vilniuje, mes toliau dirbsime tam, kad Kaune kultūros ir kitos bendruomenės turėtų geriausias sąlygas ir miesto palaikymą.

Vien per 2024 metus Kauno kultūros įstaigos suorganizavo beveik 5 tūkstančius didesnių ar mažesnių renginių, projektinių veiklų, kuriuose apsilankė beveik 1,5 mln. žmonių.

Be atsidavusių žmonių kuriančių ir dirbančių kultūros, švietimo, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitose srityse visa miesto kuriama infrastruktūra būtų tik bedvasės betono ir stiklo džiunglės.

Tai Kauno mero Visvaldo Matijošaičio komentaras. Redakciją už politiko nuomonę neatsako.

Nu jo
Nu jo
2025-10-14 09:52
Buvusiu ministru.Tai reikia įvardinti.Bet kultūrininkams ans tiko,jokių streikų nebuvo.
Atsakyti
?
?
2025-10-14 09:41
cia apie Kairi,kuris megdavo ant sofutes pamiegot??
Atsakyti
Lituanistas
Lituanistas
2025-10-14 10:05
Norėtųsi išgirsti, kad darbo metu radęs miegantį ant sofos patarėją, meras pasielgė principingai ir jį tuoj pat ištrenkė iš darbo. Bet pasakymas "nevengdavo pamiegoti" yra būtasis dažninis laikas. Taigi, meras tą grožio miegą toleravo ir iš biudžeto mokėjo jam dosnų atlyginimą. Kodėl?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
