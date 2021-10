Vilnius gali būti paralyžiuotas: viešojo transporto vairuotojai ruošiasi didžiuliam streikui, kyla ne viena problema

Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profsąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius portalui tv3.lt įvardijo pagrindinius reikalavimus, kurių bus siekiama streiko metu. Vairuotojai nusiteikę ryžtingai – nuo lapkričio 8 d. Vilniaus keliai taps tuštesni, nes į juos išriedės vos trečdalis maršrutinio transporto priemonių.

Planuoja į trasą išleisti tik trečdalį transporto priemonių

Nors streiko formos klausimas dar derinamas, planuojama, kad jo metu mieste smarkiai apmažės kursuojančių autobusų ir troleibusų.

„Mūsų pozicija tokia: dabar apytiksliai bendrovė išleidžia į maršrutus per 520 transporto priemonių, tai streiko metu turėtų išvažiuoti trečdalis jų“, – tv3.lt sakė A. Markevičius.

Transporto priemonės į Vilniaus kelius išriedėtų rečiau, tačiau maršrutų skaičiaus mažinti neketinama.

„Pavyzdžiui, jeigu maršrutą aptarnauja 1 autobusas, jis dirbs. Bet jeigu maršrutą aptarnauja 15 autobusų, tai streiko metu aptarnaus 5“, – apie planus sakė A. Markevičius.

Įstatymai numato tiek profsąjungos, tiek bendrovės pareigą nustatyti minimalią socialinių paslaugos teikimo kartelę streiko metu, todėl dėl šių žingsnių bus tariamasi su įmone „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT), sakė profsąjungos vadovas.

Nuo lapkričio 8 dienos planuojama skelbti neterminuotą streiką, tačiau kiek jis truks – priklausys nuo VVT bendradarbiavimo su profsąjunga. A. Markevičius tikisi, kad darbuotojų balsas gali būti išgirstas dar iki streikui prasidedant.

„Dar dvi savaites turime laiko sudaryti sutarimą dėl iškeltų reikalavimų. Viskas priklauso nuo bendrovės pozicijos ir noro tęsti dialogą ginčo klausimu. Streikas tęsis tol, kol nebus sutarta“, – nurodė jis.

Stresas ir įtampa darbe pasiekė kritinį tašką

Pašnekovas išvardijo, kokie pagrindiniai streikuosiančių vairuotojų siekiai.

Pirmasis tikslas – viešojo transporto vairuotojų atlyginimų didinimas dešimtadaliu. Taip pat – kad darbo apmokėjimo sistema, palankesnės darbo sąlygos būtų įtvirtintos kolektyvinėje sutartyje. Svarbu, kad būtų užtikrinta darbuotojų teisė į minimalų poilsį, skirtą pavalgyti ir atsipūsti, teisė į penkių dienų darbo savaitę.

„Mes labai aiškiai sakome, kad darbo tempas ir darbo krūviai paskutiniu metu nuolat didėja. Vis mažinamas laikas aptarnauti maršrutus, o su tuo didėja įtampa ir stresas darbe“, – dabartinę situaciją apibūdino A. Markevičius.

REKLAMA

Jo teigimu, viešojo transporto vairuotojai turi pareigą vežti keleivį pagal nustatytą grafiką, tačiau negalėdami tilpti į nustatytus laiko rėmus nervinasi, skubėdami daro klaidų.

„Eismo sąlygos Vilniaus mieste ne gerėja, o blogėja – daugiau kamščių, spūsčių. Vairuotojai kartais priversti pažeisti kelių eismo taisykles, tiek viršydami greitį, tiek persirikiuodami ar darydami posūkius sankryžose iš eismo juostų, iš kurių sukti neleidžiama“, – problemas vardijo profsąjungos vadovas.

Be to, vairuotojai ne visada gali maršruto pabaigoje išlipti iš transporto priemonės, apžiūrėti, sutvarkyti saloną – tai padaryti trukdo laiko stoka, dėmesį atkreipė A. Markevičius.

Šios susiklosčiusios aplinkybės trukdo užtikrinti darbo kokybę, tikino pašnekovas. Negana to, keleivių ir kitų eismo dalyvių saugumui kyla pavojus.

Esant tokioms darbo sąlygoms, labiausiai nukenčia vairuotojų savijauta. „Jie visą laiką įtampoje, strese. Kai vėluoji, natūralu, kad žmogus nervinasi, spaudžia, stengiasi ir su kiekviena diena tai turi neigiamą poveikį jo sveikatai“, – teigė jis.

Problemos – įsisenėjusios, nesprendžiamos bene nuo 1990 m.

A. Markevičius pasakojo, kad darbuotojų pervargimo šaknys glūdi kur kas giliau. Dar nuo pernai, 2020 m. pradžios, vairuotojai buvo kviečiami dirbti per poilsio dienas daugiausia dėl darbuotojų stokos.

„Vairuotojai dirbdavo po 6 dienas. Buvo periodas, kai vairuotojus dėl nuovargio tekdavo vežti iš darbo vietos maršrute su greitąja pagalba“, – teigė profsąjungos pirmininkas. Tai buvo ne vienetiniai atvejai – per 3 mėnesius taip nutiko 5–6 darbuotojams, papildė jis.

Pašnekovas prisiminė dar vieną šiurpią istoriją: „Turėjome atvejį, kai vairuotojas apalpo Santariškėse ir nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į stotelę ir sužalojo keleivių. Visa tai – nuolatinio streso, nepakeliamų darbo krūvių pasekmės.“

Jis pažymėjo, kad rytinės pamainos vairuotojas į darbą keliasi 3 val. nakties, o namo grįžta apie 15 val. popiet, o daugelis to paprasčiausiai neįvertina.

REKLAMA

Be to, profsąjunga kelia klausimą ir dėl sanitarinių mazgų: „Autobusų vairuotojai praktiškai neturi galimybės per visą darbo dieną nusiprausti rankų. Transporto priemonė – darbo, poilsio ir net pietų vieta.“

Darbuotojai vairuotojo kabinoje dažniausiai valgo šaltą maistą, nes nesudaryta sąlygų jo pasišildyti, tikino pašnekovas.

Negana to, neseniai išleistos bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ taisyklės draudžia galutinėse maršruto stotelėse palikti įjungtą transporto priemonės variklį. Todėl šaltuoju metų laiku vairuotojas 40 min trukmės pietų pertrauką turės praleisti nešildomoje transporto priemonėje, sakė A. Markevičius.

„Su troleibusais – šiek tiek geresnė padėtis. Nuo senų laikų galutinėse stotelėse numatomos patalpos [vairuotojams], kurios išliko iki šiol Antakalnio, Žirmūnų, Saulėtekio žieduose. Bet su autobusų vairuotojais tai yra didžiulė problema, kuri nesprendžiama dešimtmečiais. <...> Šiandien jau pribrendo šie klausimai – norime, kad per 30 metų nepriklausomybės jie būtų išspręsti“, – paaiškino profsąjungos vadovas.

Maršrutų skaičiaus nemažins

Portalas tv3.lt teiravosi, kokių pokyčių viešojo transporto profsąjunga laukia po streiko. A. Markevičius patikino, kad nesiekia sumažinti keleivinių maršrutų kiekio Vilniuje. Anot jo, keleivio poreikiai yra prioritetas, tačiau darbuotojų teisės neturėtų būti nustumtos į antrą planą.

„Vairuotojas yra ne verslo techninė dedamoji, <...> o neša pridėtinę vertę ir yra įmonės veidas. Tas veidas turėtų būti pailsėjęs, gyvas, o ne nuvargęs, streso būsenoje. Mūsų sieki, kad pasikeistų požiūris ir vairuotojas būtų matomas kaip žmogus su savo laisvėmis ir teisėmis“, – kalbėjo jis.

A. Markevičius pasakojo, kad bendrovė neretai ignoruoja įstatymo numatytas teises darbuotojams. Derybų su VVT metu tekdavo išgirsti netgi tokių pasakymų, kaip: „Jūs vadovaujatės įstatymais, mes gyvenimu“. Vadinasi, čia galioja nerašytos taisyklės, tv3.lt pasakojo pašnekovas.

REKLAMA

Šiuo klausimu buvo kreiptąsi į Valstybinę darbo inspekciją, kuri šiuo metu atlieka tyrimą, sakė profsąjungos vadovas.

VVT ieško būdų, kaip malšinti įtampą

Dėl planuojamo vykdyti vairuotojų streiko Vilniuje portalas tv3.lt kreipėsi į įmonę „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT). Jų atstovas Paulius Vaitekėnas tv3.lt informavo, kad bendro sutarimo su profsąjunga ieškoma, tačiau iki šiol nepavyko rasti.

„Bendrovė visiems keliamiems reikalavimams buvo pateikusi kompromisinius pasiūlymus ir kai jau atrodydavo, kad susitarimą realu pasiekti, jis būdavo atmestas. Buvo siūloma pasitelkti nešališką trečiąją šalį – mediatorių, arbitražą, siekiant taikiai susitarti, tačiau toks pasiūlymas nebuvo priimtas“, – teigė P. Vaitekėnas.

Jis pažymėjo, kad per pastaruosius tris mėnesius suderėta dėl daugiau nei pusės Kolektyvinės sutarties punktų, o mažiausiai uždirbančių vairuotojų atlyginimų pakėlimui papildomai skirta 740 tūkst. eurų.

„Taip pat atsižvelgta į vairuotojų pastebėjimus dėl grafikų ir pietų poilsio meto – grafikai yra keičiami taip, kad vairuotojai turėtų poilsio laiko galinėse maršrutų stotelėse“, – komentavo jis.

VVT atstovas papildė, kad bendrovė skiria dėmesio darbo sąlygų gerinimui: viešojo transporto parkas yra atnaujinamas, o kondicionavimo sistema autobusuose – sutvarkyta. Ruošiamasi viešojo transporto parką papildyti dar 50-čia naujų autobusų, kurių įsigijimui daugiau nei pusė lėšų bus skirta iš ES paramos fondo, tv3.lt informavo jis.

P. Vaitekėnas nurodė, kad dėl streiko Vilniaus gyventojams būtų nepatogumų, trikdytų sostinės įprastą gyvenimo ritmą.

„Pandemijos metu streikas gali sukelti papildomą pavojų, nes mieste susisiekimas turi būti užtikrinamas. Keleiviai vyksta į gydymo įstaigas, skiepytis nuo COVID-19, darbus, mokyklas“, – kalbėjo VVT atstovas.

Kad neplistų COVID-19, pasiūlė streikuoti šitaip

Tuo tarpu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius Vytautas Kasiulevičius teigė, kad streiko laiką ir formą derėtų atidžiai apsvarstyti. Jei to nebus padaryta, keleivių perpildyti autobusai gali tapti dar vienu COVID-19 ligos plitimo šaltiniu.

REKLAMA

Profesorius pažymėjo, kad stoja į streikuosiančių vairuotojų pusę, tačiau išskyrė keletą rūpimų detalių, kurios svarbios epidemiologiniu požiūriu.

Jis nurodė, kad jei lapkričio 8 d. Vilniaus viešasis transportas beveik sustos, t. y. iš beveik 600 Vilniaus autobusų į gatves išvažiuos tik trečdalis, kyla klausimų abiem pusėms – tiek profsąjungai, tiek VVT.

„Ryto ir vakaro piko valandos (vaikai keliauja į mokyklas, daugelis žmonių keliauja į darbą) – pačios sunkiausios. Jeigu atvyks tik kas trečias autobusas, jie visi bus perpildyti, esame pandemijos pike ir tai labai padės virusui plisti“, – feisbuko paskyroje rašė V. Kasiulevičius.

Jis davė ir pasiūlymą, kaip streiko metu būtų galima išvengti COVID-19 plitimo paūmėjimo. „Galbūt galima keleivius vežti nuo 6 iki 9 valandos ryto ir nuo 17 iki 20 valandos vakaro normaliu režimu, o kitomis valandomis nevažiuoti visai? Kitomis valandomis žmonės tiesiog pasirinktų taksi paslaugas ar savo transportą“, – svarstė medicinos profesorius.

Daugiau nei 90 proc. vairuotojų palaiko streiko akciją

Portalas tv3.lt primena, kad Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinė sąjunga nuo lapkričio 8 dienos skelbia neterminuotą streiką – tokį sprendimą palaikė absoliuti dauguma balsavime dalyvavusių vairuotojų.

Praėjusią savaitę 747 iš 769 balsavime dalyvavusių savivaldybės įmonės darbuotojų pasisakė už streiką – tai sudarė 91 proc. balsų.

Šiai profesinei sąjungai priklauso daugiau nei 1,2 tūkst. darbuotojų. Teisės aktai numato, kad streikas gali būti skelbiamas pritarus ketvirtadaliui profsąjungos narių.

Profsąjunga ragina dešimtadaliu didinti algas įmonės darbuotojams ir gerinti kitas sąlygas, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę pasinaudoti pietų pertrauka.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius yra sakęs, kad planuojamas streikas yra politinė akcija, o profsąjunga priešinasi planams keisti skatinimo sistemą įmonėje, skiriant dėmesio naujiems ar gerai dirbantiems darbuotojams.

Iš viso įmonėje „Vilniaus viešasis transportas“ dirba apie 1,9 tūkst. žmonių.